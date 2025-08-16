Udaipur Files: 'हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, कफ़न ओढ़ के, वैसे ही सोया हुआ है .. उदयपुर फाइल्स के फ्लॉप होने पर भड़के अमित जानी, जमकर सुनाई खरी खोटी; VIDEO
Udaipur Files: बॉलीवुड फिल्म'उदयपुर फाइल्स' पिछले हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. लेकिन जिस तरह से इस फिल्म को रिस्पांस मिल रहा है, उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. फिल्म फ्लॉप हो चुकी है. जिसके कारण फिल्म के प्रोडूसर अमित जानी ने हिंदुओं पर जमकर भड़ास निकाली है. बता दें की फिल्म ने अब तक केवल 1.54 करोड़ रूपए ही कमाएं है. इस फिल्म में विजयराज जैसे बड़े कलाकार है. इस फिल्म के फ्लॉप होते है अमित जानी ने 'मुसलमानों को बधाई दी और हिंदुओं को जमकर खरी खोटी सुनाई.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया X पर जमकर हिंदुओं को कोसा. उन्होंने कहा की ,' जिस तरह से पहले हिंदू मरा हुआ था, सोया हुआ था, कफन ओढ़कर, आज भी वैसा ही है. ये भी पढ़े:Udaipur Files Release: ‘उदयपुर फाइल्स’ 4,500 सिनेमाघरों में रिलीज, जानें इस फिल्म पर क्यों मचा बवाल

प्रोडूसर अमित जानी ने साधा निशाना

क्या कहा निर्माता अमित जानी ने ?

फिल्म के निर्माता अमित जानी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने हिंदू दर्शकों पर ही सवाल खड़े किए.उनका कहना है कि 'जैसे पहले हिंदू मरा हुआ था, सोया हुआ था, वैसा ही आज भी है. उन्होंने कहा की ,' मुसलमानों तुम्हारे लिए खुशखबरी है, दो दिन बाद फिल्म उदयपुर फाइल्स सिनेमाघरों से उतरने वाली है. उन्होंने कहा की जिस तरह से मदनी का फिल्म का विरोध किया तो सारे जिहादी खड़े हो गए. मदनी का समर्थन करने के लिए कपिल सिब्बल आ गया. ऐसे ही जो कन्हैयालाल की कौम है , कन्हैय्यालाल की फॅमिली को उम्मीद होगी की शायद देश का हिंदू हमारा साथ देगा. इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा, हमारा साथ देगा, लेकिन मुसलमानों खुशी बात ये है की ,' हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, चादर तानकर, कफन ओढ़कर अब भी वैसा ही है.

उन्होंने हिंदुओ को कहा की ,' अब वॉर फिल्म और कुली फिल्म आ रही है, उसको देखने के लिए तुम्हारे पास काफी पैसा होगा, जैसे सैय्यारा में तुम्हारे पास करोड़ो रुपया आ गया था.उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हिंदू दर्शक सैय्यारा जैसी फिल्में देखते हैं जो अश्लीलता को बढ़ावा देती हैं. लेकिन उदयपुर फाइल्स जैसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म देखने का समय और पैसा किसी के पास नहीं था.

कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म

जानी ने कहा कि यह फिल्म उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल की हत्या की सच्ची कहानी पर आधारित है, लेकिन दर्शकों ने इसे नज़रअंदाज़ कर दिया.उन्होंने नाराज़गी जताते हुए कहा कि इस रवैये से उन्हें करीब 10 से 12 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.

 