Nashik: कर्मभूमि एक्सप्रेस में भीड़ के चलते 3 यात्री नीचे गिरे, 2 की हुई मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, नाशिक से भयावह हादसा आया सामने

इंडियन रेलवे (Photo Credits: File Image)

नाशिक, महाराष्ट्र: ट्रेनों में दिवाली (Diwali) और छठ के कारण काफी भीड़ है और ऐसे में इस भीड़ के कारण एक हादसा नाशिक (Nashik) में सामने आया है. बताया जा रहा है की चलती ट्रेन से तीन यात्री नीचे गिर गए. इया हादसे (Accident) में 2 की मौत हो गई. तो वही एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया है. ये घटना कर्मभूमि एक्सप्रेस (Karmabhoomi Express) की बताई जा रही है. इस हादसे में बाद नाशिक स्टेशन के पास खलबली मच गई. बताया जा रहा है की शनिवार रात को मुंबई के तिलक टर्मिनस से बिहार के रक्सौल जानेवाली कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन में ये हादसा हुआ है.

ट्रेन से गिरे यात्री

जानकारी के मुताबिक़ एक्सप्रेस नाशिक रोड स्टेशन से बिना रुके आगे बढ़ रही थी. तभी जेल रोड हनुमान मंदिर के पास ढिकले नगर इलाके में तीन युवक ट्रेन से नीचे गिर पड़े.ओढा स्टेशन प्रबंधक आकाश ने हादसे की जानकारी नाशिक रोड रेलवे अधिकारियों को दी, जिसके बाद पुलिस और रेलवे की टीम मौके पर पहुंची.पुलिस को घटनास्थल पर दो युवक मृत अवस्था में मिले, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल मिला. उसे तुरंत जिला सरकारी हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.हादसे के शिकार तीनों युवक 30 से 35 वर्ष की उम्र के बताए जा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है.

ट्रेन में थी काफी भीड़

दिवाली के कारण उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में इन दिनों अत्यधिक भीड़ है. इसी वजह से कई यात्री दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं. प्राथमिक अनुमान है कि भीड़ के दबाव में यह तीनों युवक संतुलन खोकर नीचे गिर गए.पुलिस (Police) इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ये युवक दिवाली मनाने के लिए बिहार जा रहे थे या आगामी चुनावों के लिए अपने गांव लौट रहे थे.फिलहाल रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और भीड़ नियंत्रण को लेकर अतिरिक्त कदम उठाने की बात कही है.