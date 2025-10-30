Delhi Road Accident: दिल्ली के करोल बाग में कार ने रॉन्ग साइड से आ रही स्कूटी में मारी टक्कर, दो घायल

Representational Image | ANI

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर : दिल्ली (Delhi) के करोल बाग में मेट्रो पिलर संख्या 99 के पास कार की टक्कर से स्कूटी सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश कर रही है. पुलिस को पीसीआर कॉल के माध्यम से हादसे की सूचना मिली कि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. दुर्घटना (Accident) की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है.

पहले घायल व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई, जो संभवतः रैपिडो चालक हैं. उसे क्रेटा कार चालक ने आरएमएल अस्पताल पहुंचाया और फिर फरार हो गया. घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. दूसरे घायल की पहचान ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह शेखावत (23) के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में पाया गया कि स्कूटी सवार दो लोग गलत दिशा से आ रहे थे, तभी तेज रफ्तार क्रेटा कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए. कार चालक की पहचान अंगद पुत्र मंदीप माकन के रूप में हुई है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कानून की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है. पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है.

27 अक्टूबर को दिल्ली के सुंदर नगरी स्थित गगन सिनेमा के पास डीटीसी बस और पुलिस वैन में टक्कर हो गई थी, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया था. टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन मंदिर की दीवार तोड़ते हुए परिसर में जा घुसी थी. हादसे के समय मंदिर में सो रहे दो युवक वैन की चपेट में आ गए थे, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे में पुलिस वैन के चालक को भी चोटें आई थीं. पुलिस ने बस चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया था.