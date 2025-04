Twist in IAF Officer 'Assault' Case: सीसीटीवी फुटेज में विंग कमांडर शिलादित्य बोस लगातार बाइक सवार पर हमला करते दिखे, बेंगलुरु पुलिस ने कहा 'घटना भाषा या क्षेत्र से संबंधित नहीं'

Twist in IAF Officer 'Assault' Case: हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना (IAF) के अधिकारी शिलादित्य बोस पर हुए कथित हमले के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. IAF अधिकारी शिलादित्य बोस पर बेंगलुरु में रोड रेज की घटना में कथित तौर पर हमला किया गया था. बाद में उनकी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता दास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. घटना के बारे में बात करते हुए, डीसीपी ईस्ट बेंगलुरु, डी देवराज ने कहा, "यह किसी भाषा या कारण से संबंधित मामला नहीं है. सुबह से एकत्र किए गए तथ्यों और साक्ष्यों से यह बहुत स्पष्ट है. यह रोड रेज का एक स्पष्ट मामला है, जो बेंगलुरु में बहुत आम है." डीसीपी ने आगे कहा कि कथित हमले को दोनों पक्षों द्वारा टाला जा सकता था. डीसीपी देवराज ने यह भी कहा कि जब झगड़ा हो रहा था, तो छह से सात युवकों ने दोनों लोगों को अलग करने और लड़ाई को रोकने की कोशिश की. यह भी पढ़ें: VIDEO: बेंगलुरु में एयरफोर्स अफसर और उनकी पत्नी से मारपीट, विंग कमांडर आदित्य बोस ने इंस्टाग्राम पर बताई आपबीती; पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की

इस बीच नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें विंग कमांडर शिलादित्य बोस को टिन फैक्ट्री जंक्शन पर बाइक सवार पर हमला करते हुए दिखाया गया है. वीडियो क्लिप में स्थानीय लोगों को लड़ाई रोकने की कोशिश करते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन अधिकारी बाइक सवार पर हमला करना जारी रखता है.

Despite locals stepping in to stop the violence, the officer can be seen continuing the attack...

डी देवराज, डीसीपी ईस्ट बेंगलुरु, ने बयान जारी किया..

D Devaraj, DCP East Bengaluru, says, "... This is not a case related to any language or reason. This is very clear from…

