VIDEO: जम्मू-कश्मीर के रियासी में दर्दनाक सड़क हादसा! गहरी खाई में गिरी टेंपो ट्रैवलर गाड़ी, तीन लोगों की मौत 10 घायल

Reasi Road Accident: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जहां यात्रियों से भरी एक टेंपो ट्रैवलर गहरी खाई में गिर गई. इस दर्दनाक दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, घटना महोरे इलाके में हुई, जब यह टेंपो जम्मू से संगलिकोट जा रही थी. हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे. चार गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए तुरंत जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) रेफर किया गया.

रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि शुरुआती जांच में तेज रफ्तार या खराब सड़क की स्थिति को दुर्घटना की संभावित वजह माना जा रहा है. हालांकि, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ये भी पढें: जम्मू-कश्मीर: रियासी में आतंकी हमले के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

#WATCH | Jammu and Kashmir: 3 died, 10 injured after a tempo traveller en route from Jammu to Sanglikot met with an accident in Mahore, Reasi district. 4 critically injured individuals have been referred to Government Medical College (GMC) Jammu for advanced treatment. Local… pic.twitter.com/jUkSGnCxpA

— ANI (@ANI) March 11, 2025