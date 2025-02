Aero India 2025: एयरो इंडिया 2025 से पहले बेंगलुरु में ट्रैफिक प्लान जारी, जानें कौन से रूट रहेंगे बंद? रिहर्सल का VIDEO भी देखें

Photo- X/@AeroIndiashow

Air Show Bangalore: एयरो इंडिया 2025 से पहले बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने 10 से 14 फरवरी तक येलहंका एयरफोर्स स्टेशन के आसपास कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंध लागू किए हैं. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि इस बड़े इवेंट के दौरान ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. ये नियम 10 फरवरी की सुबह 5 बजे से 14 फरवरी की रात 10 बजे तक लागू रहेंगे.

एयर शो में आने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे GKVK कैंपस में दी गई फ्री पार्किंग सुविधा का उपयोग करें और वहां से फ्री बीएमटीसी एसी शटल बस लेकर एयरो इंडिया स्थल तक पहुंचे.

एयरफोर्स स्टेशन पर रिहर्सल जारी

#WATCH | Karnataka | Rehearsals are going on as preparations begin for Aero India 2025 - the 15th edition of Asia's top aerospace exhibition, to be held from February 10 to 14 at Yelahanka Air Force Station, Bengaluru pic.twitter.com/Dmwq1AE8Z5 — ANI (@ANI) February 6, 2025

सुखोई एसयू-30 ने भी किया प्रैक्टिस

#WATCH | Karnataka | Sukhoi Su-30 - a twin-engine, two-seat supermaneuverable fighter aircraft at Yelahanka Air Force Station, Bengaluru as preparations begin for Aero India 2025 - the 15th edition of Asia's top aerospace exhibition; to be held from February 10 to 14 pic.twitter.com/qOHLEurSwf — ANI (@ANI) February 6, 2025

एयरो इंडिया 10 से 14 फरवरी तक चलेगा

VIDEO | Bengaluru: Rehearsals of Aero India 2025 underway at Air Force Station Yelahanka. The Aero India 2025 will take place from February 10–14. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/hfmg32tPkV — Press Trust of India (@PTI_News) February 6, 2025

इन सड़कों पर रहेगा वन-वे ट्रैफिक

निट्टे मीनाक्षी कॉलेज रोड: केवल ईस्ट से वेस्ट की ओर ट्रैफिक

केवल ईस्ट से वेस्ट की ओर ट्रैफिक बागलुरु मेन रोड: केवल वेस्ट से ईस्ट की ओर ट्रैफिक

पेड पार्किंग के विकल्प

ADVA पार्किंग: गेट नंबर 8 और 9 से प्रवेश

गेट नंबर 8 और 9 से प्रवेश डोमेस्टिक पार्किंग: गेट नंबर 5 से प्रवेश

प्रमुख मार्गों के लिए सुझाव

बेंगलुरु ईस्ट से ADVA पार्किंग: K R पुरम – नागवारा – थानिसंद्रा – टेलीकॉम लेआउट – येलहंका बायपास

K R पुरम – नागवारा – थानिसंद्रा – टेलीकॉम लेआउट – येलहंका बायपास बेंगलुरु वेस्ट से ADVA पार्किंग: गोरगुंटेपल्या – BEL सर्कल – गंगम्मा सर्कल – डोड्डाबल्लापुर रोड

गोरगुंटेपल्या – BEL सर्कल – गंगम्मा सर्कल – डोड्डाबल्लापुर रोड बेंगलुरु साउथ से ADVA पार्किंग: मैसूर रोड – गोरगुंटेपल्या – BEL सर्कल – डोड्डाबल्लापुर रोड

बेंगलुरु एयरपोर्ट जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग

ईस्ट से: K R पुरम – हेनूर क्रॉस – कन्नूर – बैंगलोर मायलानाहल्ली

K R पुरम – हेनूर क्रॉस – कन्नूर – बैंगलोर मायलानाहल्ली वेस्ट से: गोरगुंटेपल्या – BEL सर्कल – डोड्डाबल्लापुर रोड

गोरगुंटेपल्या – BEL सर्कल – डोड्डाबल्लापुर रोड साउथ से: मैसूर रोड – BEL सर्कल – डोड्डाबल्लापुर रोड

इन वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद

मेखरी सर्कल से MVIT क्रॉस तक भारी वाहन, ट्रक और प्राइवेट बसों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा

गोरगुंटेपल्या से हेन्नूर क्रॉस तक

नागवारा जंक्शन – थानिसंद्रा मेन रोड – रेव कॉलेज जंक्शन

यहां पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित

नागेनहल्ली से फोर्ड शो रूम (B B रोड)

मेखरी सर्कल से देवनहल्ली

बागलुरु क्रॉस से सथानूर

नागवारा जंक्शन – थानिसंद्रा मेन रोड – रेव कॉलेज

महत्वपूर्ण सुझाव

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि लोग वैकल्पिक मार्ग अपनाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग करें. ताकि ट्रैफिक की दिक्कतों से बचा जा सके. एयरो इंडिया 2025 में भाग लेने वाले लोगों के लिए यह जरूरी होगा कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पार्किंग की निर्धारित जगहों का ही उपयोग करें.