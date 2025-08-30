VIDEO: केन्या में टूरिस्ट ने हाथी की सूंड में डाली बीयर, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल
केन्या में एक स्पेनिश टूरिस्ट ने हाथी की सूंड में बीयर डालकर उसका वीडियो बनाया (Photo credits: X)

केन्या से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक स्पेनिश टूरिस्ट की एक हरकत पर लोग बहुत नाराज़ हैं. इस टूरिस्ट ने एक हाथी की सूंड में बीयर डाल दी और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, चारों तरफ से उसकी आलोचना होने लगी और अब उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई है.

यह घटना केन्या के मशहूर ओल जोगी वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी की है. @skydive_kenya नाम के इंस्टाग्राम हैंडल वाले एक स्पेनिश टूरिस्ट ने पिछले साल यह वीडियो बनाया था, जो अब वायरल हो रहा है. वीडियो में वह केन्या की एक लोकप्रिय बीयर 'टस्कर' पी रहा है. इसके बाद वह बची हुई बीयर को 'बूपा' नाम के एक हाथी की सूंड में डाल देता है.

उसने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "Just a tusker with a tusked friend," जिसका मतलब है "एक दांत वाले दोस्त के साथ एक टस्कर (बीयर)."

अधिकारियों और सैंक्चुअरी ने क्या कहा?

वीडियो के वायरल होते ही केन्या वाइल्डलाइफ़ सर्विस (KWS) हरकत में आ गई और मामले की जांच के आदेश दे दिए. अधिकारी उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं.

वहीं, ओल जोगी सैंक्चुअरी के एक कर्मचारी ने कहा, "ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था. हम एक संरक्षण केंद्र हैं और हम ऐसी चीजों की इजाज़त नहीं दे सकते. हम तो लोगों को हाथियों के पास जाने की भी अनुमति नहीं देते."

सैंक्चुअरी ने अपने फेसबुक पेज पर एक बयान जारी कर कहा, "हमें इस वीडियो की जानकारी है. वीडियो में दिख रहा हाथी, बूपा, कई सालों से हमारे साथ है और पूरी तरह से स्वस्थ है. हम ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और अपने जानवरों की भलाई और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं."

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग टूरिस्ट की इस हरकत पर बहुत गुस्सा हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

  • एक यूज़र ने लिखा, "इस पर जुर्माना लगाकर इसे देश से बाहर निकाल देना चाहिए. इसकी छुट्टियां खत्म."

  • एक अन्य यूज़र ने कमेंट किया, "इस आदमी पर पूरी ज़िंदगी के लिए सभी वाइल्डलाइफ़ जगहों पर बैन लगा देना चाहिए."

  • एक तीसरे व्यक्ति ने लिखा, "इस धरती पर हर जानवर को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने का हक है. यह बहुत ही शर्मनाक और अस्वीकार्य है."

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि टूरिस्टों को जंगली जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए.