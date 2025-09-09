Kal Ka Mausam, 10 September 2025: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कल कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का लेटेस्ट अपडेट 

Representational Image | PTI/File

Kal Ka Mausam, 10 September 2025: मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कहीं भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है तो कहीं गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों में बुधवार को गरज के साथ बारिश की संभावना जताई. वहीं दिल्ली सहित कई राज्यों में उमस भी परेशान करेगी. उत्तर भारत में भी बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है, जिससे पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश से परेशान लोगों को राहत मिली है. आइए जानते हैं कल यानी 10 सितंबर 2025 को अलग-अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली में भारी बारिश और जलभराव के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं. यमुना का जलस्तर घट रहा है. लेकिन अब मौसम बदलने के संकेत हैं. आने वाले दिनों में पारा चढ़ेगा और उमस भरी गर्मी का असर बढ़ेगा.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

यूपी में मानसून के कमजोर पड़ने के बावजूद बारिश का सिलसिला जारी है. कई तराई क्षेत्रों में बारिश से मौसम सुहावना हुआ है. बुधवार को कई जिलों में बारिश की संभावना है. पूर्वी यूपी में बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा रहेगा. बाकी हिस्सों में बादल छाए रहने से उमस महसूस होगी.

कल का मौसम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश

पर्वतीय राज्यों में कल मौसम बिगड़ सकता है. बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बना रहेगा. उत्तराखंड, हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. लोगों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में अगले चार दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा. 13 सितंबर तक सामान्य मौसम, लेकिन कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश जारी रह सकती है. इससे किसानों को राहत मिलेगी लेकिन निचले इलाकों में जलभराव का खतरा भी रहेगा.

कल का मौसम पंजाब और हरियाणा

पंजाब और हरियाणा में अगले 2-3 दिनों तक बारिश से राहत मिलेगी. मौसम साफ रहने की संभावना है, जिससे किसानों को धान कटाई की तैयारी में मदद मिलेगी.

कल का मौसम गुजरात और महाराष्ट्र

गुजरात और महाराष्ट्र में इस हफ्ते बारिश कम हो सकती है. हालांकि, समुद्र तटों पर हवाएं तेज रह सकती हैं.

कल मौसम पूर्वोत्तर भारत

मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के साथ नागालैंड और मणिपुर में भारी बारिश की संभावना है.

कल का मौसम दक्षिण भारत

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी बारिश जारी रह सकती है. बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती सिस्टम इन राज्यों के मौसम को प्रभावित करेगा.