Today's Googly: भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जवाब जानकर हो जाएंगे हैरान!

India Ka Sabse Dakshini Point Kaun Sa Hai?: गूगल अक्सर अपने डूडल और दिलचस्प सवालों से हमारी जिज्ञासा जगाता रहता है. आज का गूगल गूगली सवाल भूगोल के प्रेमियों और सामान्य ज्ञान में रुचि रखने वालों, दोनों को सोचने पर मजबूर कर रहा है: भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? (What is the southernmost point of India?)

पहली नज़र में, कई लोग शायद तमिलनाडु में कन्याकुमारी का नाम लें, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं! कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा है, जहाँ तीन महासागरों का संगम होता है. इसकी पहचान सदियों से भारत के दक्षिणी छोर के रूप में रही है.

लेकिन, जैसा कि गूगल गूगली सवालों में अक्सर होता है, जवाब इतना सीधा नहीं है! जब बात संपूर्ण भारतीय क्षेत्र की आती है, तो हमें और दक्षिण की ओर रुख करना पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर.

और यहाँ छिपा है आज के गूगली सवाल का सही और थोड़ा हैरान करने वाला जवाब: इंदिरा पॉइंट!

जी हां, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है. इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था. दिलचस्प बात यह है कि 2004 की विनाशकारी सुनामी के बाद यह बिंदु आंशिक रूप से समुद्र में समा गया था, जिससे इसकी भौगोलिक स्थिति में बदलाव आया.

तो अगली बार जब आपसे यह सवाल पूछा जाए, तो याद रखिएगा कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन पूरे भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी किनारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है.

भारतीय मेन लैंड की सबसे दक्षिणी बिंदु: कन्याकुमारी (केप कोमोरिन), तमिलनाडु में स्थित है.

कन्याकुमारी (केप कोमोरिन), तमिलनाडु में स्थित है. भारतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी बिंदु: इंदिरा कोल, जो जम्मू और कश्मीर (अब लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में माना जाता है) में स्थित है.

इंदिरा कोल, जो जम्मू और कश्मीर (अब लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में माना जाता है) में स्थित है. भारतीय मेन लैंड की सबसे पूर्वी बिंदु: किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है.

किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है. भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु: गुहार मोती, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है.

गूगल के इस गूगली सवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ज्ञान की दुनिया में हमेशा कुछ नया और अनपेक्षित सीखने को मिलता है! बने रहिए गूगल के साथ और जगाते रहिए अपनी जिज्ञासा!