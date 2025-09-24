तमिलनाडु के वेल्लोर में दिनदहाड़े बच्चा किडनैप, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

तमिलनाडु के वेल्लोर (Vellore) जिले के गुडीयाथम इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. मंगलवार दोपहर 3 साल के मासूम बच्चे का उसके घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया. यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. वीडियो फुटेज के अनुसार, एक संदिग्ध युवक हेलमेट पहनकर कर्नाटक नंबर प्लेट वाली कार से उतरा. उस समय बच्चे का पिता, वेंकटेश अपनी स्कूटर पार्क कर रहे थे. तभी अचानक आरोपी ने दौड़कर बच्चे को गोद में उठा लिया. वेंकटेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी आरोपी ने उनके चेहरे पर लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया. मिर्च पाउडर से आंखों में जलन होने के कारण वे जमीन पर गिर पड़े और आरोपी बच्चे को लेकर कार से फरार हो गया.
सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सुरक्षित ढूंढ निकाला. हालांकि आरोपी अब भी फरार है. पुलिस ने बताया कि कार की नंबर प्लेट फर्जी प्रतीत हो रही है.
वेल्लोर में दिनदहाड़े बच्चा किडनैप
விடியா ஆட்சியின் அவலம்
வேலூரில் கர்நாடக பதிவெண் கொண்ட கார்.. தலையில் ஹெல்மெட்.. சுற்றி முற்றி நோட்டமிட்டு மிளகாய் பொடியை தூவி விட்டு தந்தை கண் முன்னே குழந்தையை கடத்திக்கொண்டு சென்ற அதிர்ச்சி காட்சி…#Vellore | #Child | #Father | #Kidnap | #Police pic.twitter.com/r6EQ62IERJ
— SHEKAR (@Shekar1977A) September 24, 2025
अलर्ट पर बॉर्डर चेक-पोस्ट्स
पुलिस ने सभी सीमा चौकियों को अलर्ट कर दिया है. पुलिस टीमें लगातार वाहन की तलाश में जुटी हुई हैं और अपहरण के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए जांच कर रही हैं.
इलाके में दहशत, लोगों में आक्रोश
इस घटना के बाद इलाके में दहशत और लोगों में गुस्सा फैल गया है. स्थानीय लोगों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है. वेंकटेश का कहना है कि यह घटना उनके और उनके परिवार के लिए सदमे जैसी है, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से उनका बेटा सुरक्षित वापस मिलने पर उन्हें राहत मिली है.