Nagpur Marbat Festival: नागपुर के 145 वर्षों से मनाए जा रहे ऐतिहासिक मारबत उत्सव में जुटे हजारों लोग, डोनाल्ड ट्रंप का पुतला रहा आकर्षण का केंद्र, देखें VIDEO

Nagpur Marbat Festival: नागपुर (Nagpur) का ऐतिहासिक मारबत (Marbat Festival) उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. गांधीबाग़ में इस उत्सव को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग जुट चुके है. लेकिन इस बार जो सबसे आकर्षण का केंद्र रहा है, वह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) का पुतला. बता दें की पूरे भारत में यही एक ऐसा त्यौहार है, जो अपने आप में अनोखा है. ये त्यौहार पिछले 145 वर्षों से मनाया जा रहा है. नागपुर में ये त्यौहार पोले के दुसरे दिन काली (Black Marbat) और पीली मारबत (Yellow Marbat) का उत्सव मनाया जाता है. काली मारबत की परंपरा 1881 से शुरू है, जिसका इतिहास बाकाबाई से जुड़ा हुआ है, जिसने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया था, उसी के विरोध में ये काली मारबत बनाई जाती है. तो वही पीली मारबत का इतिहास 1885 से है, जिसकी शुरुवात लोगों को एकजुट करने के लिए हुई थी. इस बार की मारबत में अमेरिका का टैरिफ वॉर भी दिखा.

जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का पुतला (Statue) सभी के आकर्षण का केंद्र रहा. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ANI नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

नागपुर में मारबत उत्सव

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | A giant effigy of US President Donald Trump became the highlight of the centuries-old Marbat festival as people symbolically expressed their protest over US sanctioning 50% tariff on India. pic.twitter.com/KoXNaPj846 — ANI (@ANI) August 23, 2025

बीमारियों, राष्ट्रीय प्रतिकों के होते है पुतले

मारबत जुलूस दुख, बीमारियों को खत्म करने के लिए मनाया जाता है. इस उत्सव में पूरे नागपुर (Nagpur)और आसपास के लोग भी शामिल होते है. इस उत्सव में कई बड़े बड़े पुतले निकाले जाते है और उन्हें अलग अलग नाम भी दिए जाते है.आतंकवाद, महंगाई, राजनीतिक भ्रष्टाचार और स्थानीय नगरपालिका प्रशासन के संबंध में भी पुतले निकाले जाते है. नेहरु चौक में काली और पीली मारबत एकसाथ आती है. इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद रहती है.