Maharashtra Bhimashankar Temple Closed: 3 महीने तक महाराष्ट्र का भीमाशंकर मंदिर रहेगा बंद, श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे दर्शन, जानें क्यों लिया गया ये फैसला

The Bhimashankar temple will be closed for 3 months (Credit-Wikipedia)

Maharashtra Bhimashankar Temple Closed: महाराष्ट्र (Maharashtra) का प्रसिद्ध भीमाशंकर मंदिर (Bhimashankar Mandir), जो बारह ज्योतिर्लिंगों (Jyotirlinga) में शामिल है, अगले साल की शुरुआत में कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु बंद रहने वाला है. मंदिर परिसर में बड़े स्तर पर विकास कार्य शुरू होने के कारण यह फैसला लिया गया है.

मंदिर प्रशासन के अनुसार 1 जनवरी 2026 1 January 2026 से लगभग तीन महीने तक मुख्य मंदिर में दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस अवधि में श्रद्धालु गर्भगृह तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे. ये भी पढ़े:Prayagraj Temples Ban Laddus: तिरुपति लड्डू विवाद के बीच प्रयागराज के मंदिरों में मिठाई पर लगी रोक, भक्तों से नारियल, फल चढ़ाने की अपील

विकास कार्य के चलते लिया गया फैसला

भीमाशंकर के विकास योजना (Development Plan) के तहत मंदिर के सभा मंडप (Sabha Mandap) का पुनर्निर्माण किया जाएगा.निर्माण कार्य के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा (Safety) को ध्यान में रखते हुए मंदिर बंद रखने का निर्णय किया गया है.हर साल बड़ी संख्या में भक्त और पर्यटक भीमाशंकर पहुंचते हैं. संभावित भीड़ (Crowd Management) को देखते हुए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही पर भी रोक लगाई जा सकती है. इसको लेकर आने वाले 8 दिनों (Administrative Review) में प्रशासनिक स्तर पर निरीक्षण कर आगे की रणनीति तय की जाएगी.

नववर्ष से पहले बना लें दर्शन का प्लान

इस समय क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के चलते कई लोग धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं. यदि आप भी भीमाशंकर दर्शन करना चाहते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से पहले यात्रा पूरी कर लें, क्योंकि इसके बाद मंदिर तीन महीने तक बंद रहेगा.