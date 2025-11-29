Badaun: खरीददारी करने के बहाने से आया आरोपी, फिर ज्वेलरी शॉप में सभी के सामने 3 चेन उठाकर भागा, बदायूं में दिनदहाड़े चोरी की घटना से हड़कंप: VIDEO

The accused ran away after stealing a gold chain (Credit-@VanmaliKus82954)

Badaun News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में चोरी की घटनाओं को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है. ऐसा ही एक वीडियो बदायूं (Badaun) से सामने आया है. जहांपर एक युवक ने ज्वेलर्स की दूकान (Jeweller's Shop) से 3 सोने की चेन चुरा ली और फरार हो गया. इस चोरी की घटना को आरोपी युवक ने सभी के सामने अंजाम दिया. इस दौरान शॉप में मालिक और महिलाएं और एक और शख्स भी मौजूद था. युवक महिला के पास की कुर्सी पर बैठा होता है और इस दौरान सोने की चेन को देख रहा होता है और इसके बाद आरोपी बाहर की तरफ देखता है और फिर अचानक उठता और दूकान से भागने लगता है.इसके बाद दुकानदार शोर मचाता है और एक युवक भी उसके पीछे भागता है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @VanmaliKus82954 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bulandshahr Shocker: बुलंदशहर के ज्वेलरी शोरूम से उड़ाया ₹6 लाख का हार, CCTV में कैद हुई वारदात; ‘चोर दंपति’ जयपुर से गिरफ्तार

दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में चोरी

ग्राहक बनकर आया और चेन देखने लगा

जानकारी के मुताबिक़ बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के हलवाई चौक (Halwai Chowk) स्थित जुगल किशोर प्रहलादीलाल ज्वेलर्स (Jewellery Shop) पर सुबह के दौरान आया. उसने काली जींस और काला जैकेट पहन रखा था.युवक ने दुकानदार से चेन (Gold Chain) दिखाने को कहा.दुकानदार ने कई डिजाइन की चेन बॉक्स में से निकालकर उसके सामने रख दीं. युवक लगातार चेन देखने का नाटक करता रहा.उसी समय दुकान में एक महिला समेत अन्य ग्राहक भी आ गए. इससे दुकानदार का ध्यान बंट गया .इस मौके का फायदा देखते हुए आरोपी युवक ने बॉक्स से तीन चेन निकालीं और सेकंडों में दुकान से भाग निकला.

पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश

पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ एफआईआर (FIR Registered) दर्ज कर ली है.फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान (Identification) की जा रही है. अधिकारियों ने दावा किया है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.