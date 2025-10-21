Rajasthan: बस स्टैंड पर उत्पात मचा रहे आरोपियों को रोकने पर पुलिस कांस्टेबल पर किया चाकू से हमला, सिरोही जिले का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@RajasthanJourno)

सिरोही, राजस्थान: राजस्थान (Rajasthan) के सिरोही (Sirohi) जिले के आबूरोड बस स्टैंड (Abu Road Bus Stand) पर एक आरोपी ने चाकू से पुलिस कांस्टेबल (Police Constable) पर हमला कर दिया. गनीमत रही की कर्मचारी की सुझबुझ से उनकी जान बच गई.बताया जा रहा है की कुछ युवक बस स्टैंड पर स्टंट कर रहे थे. इस दौरान कांस्टेबल ओमप्रकाश ने इन युवकों को वहां से जाने के लिए कहा, ये लोग वहां से चले गए. इसके बाद वापस लौटे और अचानक से एक युवक दौड़कर चाकू लेकर आया और उनपर हमला कर दिया. जिसके कारण कांस्टेबल को थोड़ी बहुत चोटें आई है. जैसे ही उसने हमला (Attack) किया, कांस्टेबल ने पीछे देखा और उन्होंने उसे डंडे से मारा और आरोपी नीचे गिर गया. इसके बाद कांस्टेबल ओमप्रकाश ने उसे डंडे से मारा.

इसके बाद उसके साथ भी दौड़कर आने लगे तो कांस्टेबल के हाथ में डंडा देखकर वे नहीं आएं. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @RajasthanJourno नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Jaipur Video: वांटेड क्रिमिनल को स्टेशन ले जा रहे पुलिस कांस्टेबल पर हमला, कार रोककर शीशे तोड़े, जयपुर का वीडियो आया सामने

कांस्टेबल पर चाकू से हमला

बाल बाल बची जान

कांस्टेबल (Constable) ओमप्रकाश आबूरोड बस स्टैंड पर अपनी नियमित ड्यूटी निभा रहे थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने अचानक उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में कांस्टेबल को चोटें आईं, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस से खुद की जान बचाई.घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस (Police) की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी. कुछ ही घंटों में चार संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना के बाद सिरोही जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग पूछ रहे हैं कि जब पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित नहीं, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी. इस घटना के बाद काफी देर तक बस स्टैंड पर दहशत का माहौल था.