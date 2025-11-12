Amravati Shocker: शादी के स्टेज में घुसकर चाकू से किया दुल्हे पर हमला, दुल्हन देखकर हुई बेहोश, घायल युवक को हॉस्पिटल में किया एडमिट, अमरावती में बेखौफ अपराधी

The groom was attacked with a knife (Photo Credits File)

Amravati News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती (Amravati) जिले के बडनेरा (Badnera) इलाके से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर शादी के स्टेज में दुल्हे (Groom) पर चाकू से हमला किया गया है. बताया जा रहा है की शादी के स्टेज में हमलावरों ने ये हमला किया.इस हमले को देखकर दुल्हन स्टेज पर ही बेहोश हो गई.जानकारी के मुताबिक़ यह घटना बडनेरा रोड स्थित साहिल लॉन में हुई, जहां सुजलराम समुद्रे का विवाह समारोह चल रहा था.

जैसे ही वह स्टेज पर शादी की रस्म में शामिल होनेवाले थे, तभी दो अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार चाकू से हमला कर दिया.हमले के दौरान पूरे लॉन में भगदड़ मच गई और महिलाएं चीखने लगीं. इस भयावह घटना का वीडियो शादी में लगे ड्रोन कैमरे में कैद हो गया है. ये भी पढ़े:Amravati: सातारा के बाद अब अमरावती में युवती ने की आत्महत्या, परिजनों में पसरा मातम, आखिर क्या है सुसाइड की वजह?

हमले के बाद दुल्हन हुई बेहोश

गंभीर हमला होते ही यह दृश्य देखकर दुल्हनको गहरा सदमा लगा और वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर गई.घायल दुल्हे को तुरंत पास के हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि दुल्हे की हालत फिलहाल स्थिर है.हमले के बाद दोनों हमलावर दुपहिया पर सवार होकर फरार हो गए. दुल्हे के पिता ने उनका पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की. पूरे घटनाक्रम का वीडियो ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, जिसे अब पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही बडनेरा पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.प्राथमिक जांच में पता चला है कि घायल सुजलराम समुद्रे तिलक नगर इलाके के निवासी हैं. पुलिस ने कई टीमों को आरोपियों की तलाश में लगाया है और आसपास के सीसीटीवी ( CCTV) फुटेज खंगाले जा रहे हैं.