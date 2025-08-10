Thane Metro Update: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा आश्वासन, सितंबर तक ठाणे मेट्रो का ट्रायल रन; दिसंबर तक सेवा हो सकती है शुरू!

(Photo Credits ANI)

Thane Metro Update: मुंबई से सटे ठाणे के लोगों के लिए खुशखबरी है. उन्हें दिसंबर तक ट्रैफिक जाम से कुछ हद तक राहत मिल सकती है. दरअसल, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को घोषणा की कि ठाणे में बहुप्रतीक्षित मेट्रो सेवा का ट्रायल रन अगले महीने सितंबर में शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और इस साल दिसंबर तक इसका संचालन शुरू होने की उम्मीद है.

डिप्टी सीएम शिंदे ने रविवार को 10 अगस्त को ठाणे वर्षा मैराथन के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सितंबर में ठाणे में मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करने की पहल चल रही है, और दिसंबर तक आधिकारिक सेवाएं शुरू करने का इरादा है. उन्होंने कहा कि परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है. Thane And Pune Metro Projects: महाराष्ट्र के लिए मोदी सरकार का तोहफा, 15154 करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट्स मंजूर, ठाणे और पुणे को मिली बड़ी सौगात

दिसंबर तक ठाणे मेट्रो होगी शुरू

वहीं दूसरी ओर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुलुंड में रक्षा बंधन कार्यक्रम के दौरान सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की. उन्होंने प्रिय बहनों की योजना को जारी रखने और भविष्य में मानदेय बढ़ाने का वादा किया.