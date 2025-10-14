Thane Road Accident: ठाणे में ट्रक की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी. एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसने से मौत

Credit-(Pixabay)

Thane Road Accident: मुंबई से सटे ठाणे जिले के भीवंडी इलाके में सोमवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां 29 वर्षीय इंजीनियर विनोद पाटिल, जो वाशिंद स्थित एक निजी कंपनी में काम करता था. काम से घर लौटते समय एक ट्रक की चपेट में आ गया. दुर्घटना के बाद उसे गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई, जिससे समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई।

घर लौटते समय हुआ यह हादसा

यह हादसा भीवंडी के निम्बावली नाका इलाके में हुआ. विनोद पाटिल अपनी मोटरसाइकिल से कासेली गांव स्थित घर लौट रहा था, तभी एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि वह सड़क पर गिर गया और ट्रक के नीचे दब गया. हालांकि उसने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन उसकी भी सुरक्षा सीमित रही और वह दुर्घटना में चकनाचूर हो गया. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. यह भी पढ़े: Thane News: ठाणे में भारी बारिश से पानी भरे अंडरपास में लोगों से भरी फंसी कार, लोगों की मदद से ऐसे बची जान; देखें VIDE

ट्रैफिक बना मौत की वजह

स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने विनोद को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई. लेकिन दुर्भाग्यवश, एम्बुलेंस को ठाणे–भीवंडी रोड पर भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा. इलाज में हुई इस देरी की वजह से विनोद पाटिल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

पुलिस ने दर्ज किया केस

भीवंडी तालुका पुलिस स्टेशन ने मामले में ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल ट्रक ड्राइवर फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है.