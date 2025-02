Telangana Tunnel Collapse Latest Update: तेलंगाना सुरंग हादसे में बचाव कार्य जारी, फंसे आठ लोगों के जीवित बचे होने की उम्मीद कम; VIDEO

Telangana Tunnel Collapse Latest Update: तेलंगाना के नगरकुरनूल जिले में शनिवार की सुबह श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एसएलबीसी) परियोजना की सुरंग का एक हिस्सा ढहने के बाद से वहां फंसे आठ लोगों के बचने की संभावना अब कम ही दिखाई देती है, हालांकि इन कर्मियों तक पहुंचने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. भारतीय सेना, नौसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और अन्य एजेंसियों के अथक प्रयासों के बावजूद बचाव अभियान में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना, नौसेना, सिंगरेनी कोलियरीज और अन्य एजेंसियों के 584 कुशल कर्मियों की एक टीम ने केंद्रीय और राज्य आपदा मोचन टीम के साथ मिलकर सात बार सुरंग का निरीक्षण किया है.

#Gravitas | A tunnel collapse in Telangana sparks a rescue operation involving rat miners from Uttarakhand. Despite ongoing dewatering efforts, officials say the chances of survival for the eight trapped workers are 'very remote.' @MollyGambhir reports pic.twitter.com/9XsGPmnyBh

— WION (@WIONews) February 24, 2025