Telangana: तेलंगाना में गणेश विसर्जन उत्सव शांति से संपन्न, सीएम रेवंत रेड्डी ने जनता का जताया आभार

हैदराबाद, 7 सितंबर : तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (A. Revanth Reddy) ने हैदराबाद सहित पूरे तेलंगाना में गणेश विसर्जन उत्सव (Ganesh Visarjan Festival) के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है. उन्होंने बताया कि नौ दिनों तक भक्तों ने गहरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा की और उन्हें भव्य विदाई दी. मुख्यमंत्री ने पुलिस, राजस्व, बिजली, परिवहन, नगरपालिका, पंचायत राज, स्वच्छता और अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ उत्सव समितियों के सदस्यों, पंडाल आयोजकों, क्रेन संचालकों और श्रद्धालुओं के अथक प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नौ दिवसीय उत्सव और जुलूस भक्तिभाव से और बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुए.

उन्होंने हैदराबाद शहर के लोगों का तय समय के भीतर हुसैन सागर और निर्धारित स्थलों पर सकुशल मूर्ति विसर्जन के लिए आभार जताया. मुख्यमंत्री ने शनिवार को शहर के मध्य स्थित हुसैन सागर झील में गणेश विसर्जन व्यवस्था का जायजा लेने के लिए टैंक बंड का दौरा किया. रविवार को दूसरे दिन भी हुसैन सागर में मूर्तियों का विसर्जन जारी रहा. हैदराबाद और सिकंदराबाद के विभिन्न शहरों और बाहरी इलाकों से मूर्तियों को विसर्जन के लिए झील में लाया जा रहा है. यह प्रक्रिया रविवार शाम तक जारी रहने की संभावना है.

विसर्जन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हुसैन सागर के आसपास की सड़कों पर रविवार सुबह तक यातायात प्रतिबंध लागू रहे. बाद में, पुलिस ने प्रतिबंध हटा लिए. शनिवार सुबह से हुसैन सागर में 12,000 से ज़्यादा मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका है. पिछले कुछ दिनों में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) की सीमा में स्थित झीलों में 2.61 लाख मूर्तियाँ विसर्जित की जा चुकी हैं. हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा कि विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. उन्होंने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत नौ ड्रोन तैनात किए थे. पुलिस अधिकारियों ने बिना किसी आराम के दो दिनों तक अपनी ड्यूटी निभाई. उन्होंने इसके लिए पुलिस बल को बधाई दी.