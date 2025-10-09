तेलंगाना में सरकारी बस किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज़, BRS नेता टी. हरीश राव ने बस में यात्रा कर यात्रियों से बातचीत की; VIDEO

(Photo Credits Twitter)

RTC Bus Fare Hike: तेलंगाना में हाल ही में हुई सरकारी बस किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने रेवंड रेड्डी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को तेज कर दिया है. सरकार के इस फैसले के विरोध में गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने आम यात्रियों की तरह एक भरी हुई बस में सफर किया और यात्रियों से सीधा संवाद किया.

हरीश राव ने यात्रियों के साथ की बातचीत

वीडियो में देखा जा सकता है कि हरीश राव एक सामान्य यात्री की तरह बस में सवार हैं और यात्रियों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह भी पढ़े: ST Bus Fare: महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ी राहत! 10 प्रतिशत बस का किराया बढ़ाने का फैसला किया रद्द, मंत्री प्रताप सरनाईक ने दिया आदेश

हरीश राव ने बस में की यात्रा

#WATCH | Mehadipatnam, Hyderabad | BRS leader T Harish Rao travels in a bus and interacts with passengers as the party protests against the hike in bus ticket fares. pic.twitter.com/24eKzMmIFn — ANI (@ANI) October 9, 2025

हरीश राव ने RTC बस में की सवार

वहीं, बीआरएस नेताओं का मुख्य प्रदर्शन हैदराबाद स्थित RTC बस भवन के बाहर भी देखने को मिला, जहां माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया. इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री के.टी. रामाराव (KTR), तलसानी श्रीनिवास यादव, पद्मा राव, और सबिता इंद्रा रेड्डी सहित कई शीर्ष नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे.

प्रदर्शन के दौरान, बीआरएस नेताओं ने RTC प्रबंध निदेशक को एक ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई, जिसमें उन्होंने बस किराए में वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग की.

सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में बीआरएस

दरअसल, भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने राज्य की रेवंड रेड्डी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू कर दी है. बीआरएस जल्द ही 'चलो बस भवन' नामक एक मार्च निकालने वाली है, जिसमें वे राज्य सरकार से बस किराए को कम करने की मांग करेंगे.