Air India Flight: दुबई से दिल्ली जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, सभी यात्रियों को विमान से उतारा गया

(Photo Credits ANI)

Air India Flight: दुबई से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एअर इंडिया (Air India) की फ्लाइट (AI996) में मंगलवार सुबह एक बार फिर तकनीकी खराबी का मामला सामने आया. इस खराबी के कारण फ्लाइट को टेकऑफ से पहले रद्द करना पड़ा और सभी यात्रियों को विमान से उतार लिया गया. इस घटना ने यात्रियों में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि यह हाल के महीनों में एअर इंडिया की उड़ानों में तकनीकी समस्याओं की एक के बाद एक घटनाएं सुनने को मिल रही हैं.

दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को उतारा

एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि विमान में एक मामूली तकनीकी समस्या का पता चला, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से उड़ान रद्द कर दी गई। विमान में सवार लगभग 180 यात्रियों को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया और उन्हें वैकल्पिक उड़ानों या होटल में ठहरने की सुविधा प्रदान की जा रही है. प्रवक्ता ने कहा, "यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और हम इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं. हमारी तकनीकी टीम समस्या का समाधान करने में जुटी है. यह भी पढ़े: Air India Flight Technical Glitch: एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, बीच रास्ते से मुंबई वापस लौटी

यात्रियों ने निराशा व्यक्त की

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यात्रियों ने अपनी निराशा व्यक्त की. एक यूजर ने पोस्ट किया, "एअर इंडिया की फ्लाइट AI996 फिर से रद्द! घंटों इंतजार के बाद अब होटल में भेजा जा रहा है. एक अन्य यूजर ने लिखा, "एअर इंडिया की तकनीकी खराबी की घटनाएं अब आम हो गई हैं, क्या यह विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाता?" यह घटना हाल के महीनों में एअर इंडिया की उड़ानों में तकनीकी खराबी की दूसरी बड़ी घटना है.

एअर इंडिया की सलाह

एअर इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे उड़ान की स्थिति की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट (www.airindia.in) या ग्राहक सेवा से संपर्क करें। प्रभावित यात्रियों के लिए रिफंड या अगली उपलब्ध फ्लाइट में रीशेड्यूलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. एयरलाइन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.