Tamilnadu Heavy Rain: तमिलनाडु में भारी बारिश, मौसम विभाग ने 11 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट

चेन्नई, 22 अक्टूबर : बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बने गहरे दबाव के निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील होने की आशंका के बीच तमिलनाडु (Tamilnadu) के कई हिस्सों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) ने राज्य भर में मौसम अलर्ट जारी किए हैं, जिनमें कई जिलों में भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

आरएमसी के अनुसार, मौसम प्रणाली वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है और अगले 24 घंटों में इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है. अधिकारियों ने कहा कि यह प्रणाली और अधिक शक्तिशाली हो सकती है, तथा आज रात तक ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह चक्रवाती तूफान में बदल सकता है या नहीं. मौसम विभाग के दक्षिणी क्षेत्र के प्रमुख अमुधा ने कहा कि इस दबाव क्षेत्र के आज दोपहर तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य क्षेत्र के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र में विकसित होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, "इसकी गति और तीव्रता पर कड़ी नजर रखी जा रही है. अगले 12 घंटे यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे कि यह चक्रवात में बदलेगा या नहीं." यह भी पढ़ें : NCR Air Quality: प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई 300 पार

विभाग के पूर्वानुमान के बाद विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, कुड्डालोर और मयिलादुथुराई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है. चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, रानीपेट, तिरुवन्नामलाई, कल्लाकुरिची, अरियालुर, पेरम्बलुर, तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम और कराईकल सहित 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इस बीच, आरएमसी ने चेतावनी दी है कि सलेम, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, धर्मपुरी और पुदुकोट्टई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है.

बुधवार को चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और रानीपेट में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जबकि आसपास के जिले जैसे वेल्लोर, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, कुड्डालोर और पुडुचेरी भी प्रभावित होने की संभावना है.

आरएमसी ने चेतावनी दी कि चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, रानीपेट, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, कल्लाकुरिची, नीलगिरी, तिरुप्पुर, इरोड, तिरुपत्तूर और वेल्लोर सहित 14 जिलों में अगले तीन घंटों तक मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी. अधिकारियों ने निचले और तटीय क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में उत्तर-पूर्वी मानसून तेज हो रहा है.