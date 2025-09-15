Swiggy ला रहा एक नया ऐप; किफायती खाने के लिए लॉन्च होगा Toing, इस शहर से हो रही है शुरुआत

पुणे: फूड डिलीवरी की दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हुए Swiggy अब किफायती खाने के शौकीनों के लिए एक नया ऐप Toing लॉन्च करने जा रहा है. सबसे पहले यह ऐप महाराष्ट्र के पुणे में रोलआउट होगा. Toing खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए है जो स्वादिष्ट खाना तो चाहते हैं, लेकिन बजट में रहकर ऑर्डर करना पसंद करते हैं.

Swiggy का Toing एक स्टैंडअलोन ऐप होगा, यानी यह मुख्य स्विगी ऐप से अलग काम करेगा. इसका लक्ष्य मुख्य रूप से कॉलेज छात्रों, युवा प्रोफेशनल्स और कम खर्च करने वाले ग्राहकों को सस्ती और बेहतर क्वालिटी के फूड ऑप्शंस उपलब्ध कराना है. यहां 100 से 150 रुपये की रेंज में भोजन मिलेगा और इसमें सर्ज फीस नहीं लगेगी.

पुणे से क्यों शुरू हुआ रोलआउट?

पुणे को स्टूडेंट सिटी कहा जाता है, जहां बड़ी संख्या में युवा प्रोफेशनल्स और कॉलेज छात्र रहते हैं. स्विगी ने बेंगलुरु की बजाय यहां से शुरुआत कर एक नए मार्केट पर ध्यान दिया है. यहां के उपभोक्ता सस्ती डिलीवरी और किफायती भोजन की तलाश में रहते हैं, जो Toing के कॉन्सेप्ट से पूरी तरह मेल खाता है.

Toing बनाम Rapido का Ownly

Swiggy का Toing सीधे तौर पर Rapido के फूड डिलीवरी ऐप Ownly को चुनौती देगा. स्विगी ने पहले Rapido में हिस्सेदारी रखी थी, लेकिन अब अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर उसने सीधी प्रतिस्पर्धा का रास्ता चुना है. दोनों ऐप्स कीमत पर ध्यान केंद्रित कर सस्ते भोजन विकल्प दे रहे हैं.

Swiggy पहले हर सर्विस को एक ही ऐप में रखने की रणनीति पर काम कर रहा था, लेकिन अब वह सुपर ब्रांड्स मॉडल अपना रहा है. Toing के लॉन्च के साथ, Swiggy के पास अब कुल सात ऐप्स हो गए हैं—जिनमें Instamart, Dineout, Snacc और Pyng जैसे प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं.