'देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए', पहलगाम आतंकी हमले की जांच वाली याचिका पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की गई थी. इस हमले में कुल 26 लोगों की जान गई थी.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को जमकर फटकार लगाई. अदालत ने कहा, "जिम्मेदार बनिए. देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए. क्या यह तरीका है? कृपया ऐसा मत कीजिए. कब से रिटायर्ड हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज आतंकवाद जैसे मुद्दों की जांच के विशेषज्ञ हो गए हैं? हम ऐसी कोई याचिका स्वीकार नहीं कर रहे. आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं."

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आगे कहा, "यह देश के लिए बेहद नाजुक समय है, जब हर नागरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट हुआ है. ऐसी कोई याचना मत कीजिए जो किसी को हतोत्साहित कर दे. मामले की संवेदनशीलता को समझिए."

Supreme Court strongly criticises the counsels who filed a PIL plea seeking the constitution of a judicial commission to investigate the April 22 Pahalgam terrorist attack in which 26 people were killed.

A bench of Justices Surya Kant and N. Kotiswar Singh said,

“Be…

