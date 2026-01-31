Sunetra Pawar: महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय, अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की लेंगी शपथ

(Photo Credits Twitter)

Sunetra Pawar to be next Maharashtra DCM: महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक मोड़ आने वाला है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दिग्गज नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन के बाद, उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार आज राज्य की नई उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी. शपथ ग्रहण समारोह आज शाम राजभवन में आयोजित किया जाएगा, जहां राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

इस नियुक्ति के साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के इतिहास में उपमुख्यमंत्री का पद संभालने वाली पहली महिला बन जाएंगी. यह भी पढ़े: Ajit Pawar Dies: अजित पवार के निधन पर शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया: ‘यह सिर्फ एक हादसा, राजनीति न करें’

विधायक दल की बैठक में लगी मुहर

शपथ ग्रहण से पहले आज दोपहर 2 बजे मुंबई के विधान भवन में राकांपा विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में सुनेत्रा पवार को आधिकारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा. पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने पुष्टि की है कि इस निर्णय पर पूरी पार्टी में सहमति है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है.

अजित पवार के निधन से खाली हुआ था पद

यह राजनीतिक घटनाक्रम अजित पवार के दुखद निधन के बाद हुआ है. गौरतलब है कि बुधवार, 28 जनवरी को बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में अजित पवार का निधन हो गया था. उनके निधन से न केवल पार्टी में बल्कि राज्य सरकार में भी एक बड़ा शून्य पैदा हो गया था. महायुति सरकार ने इस रिक्तता को भरने और पार्टी की कमान परिवार के पास रखने के लिए सुनेत्रा पवार के नाम पर मुहर लगाई है.

राजनीतिक सफर और भविष्य की चुनौतियां

सुनेत्रा पवार वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं. हालांकि वह राज्य विधानसभा या परिषद की सदस्य नहीं हैं, लेकिन अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई बारामती विधानसभा सीट से उनके उपचुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुनेत्रा पवार के लिए यह एक बड़ी जिम्मेदारी होगी. उन्हें न केवल प्रशासनिक कार्यों को संभालना होगा, बल्कि अजित पवार के समर्थकों को एकजुट रखने और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करने की चुनौती भी होगी.

मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल

सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल में कुछ विभागों के बंटवारे में भी बदलाव हो सकता है. सूत्रों के अनुसार, अजित पवार द्वारा संभाले जा रहे महत्वपूर्ण विभागों को लेकर भी आज स्थिति स्पष्ट हो सकती है. राजभवन में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महायुति के अन्य वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है.