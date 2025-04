VIDEO: हनुमान जयंती पर यूपी के सुल्तानपुर में चमत्कार! शौचालय के लिए गड्ढे की खुदाई में निकली भगवान हनुमान की मूर्ति, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

VIDEO: हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के फूलपुर गांव में एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला. कूरेभार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस गांव में जब एक घर में शौचालय के लिए जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदा जा रहा था, तभी जमीन के भीतर से भगवान हनुमान की एक प्राचीन मूर्ति निकली. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही खुदाई के दौरान जेसीबी के बकेट से एक भारी पत्थर जैसी चीज़ टकराई, मशीन को रोककर सावधानीपूर्वक आसपास की मिट्टी हटाई गई. मिट्टी हटाते ही वहां से करीब 5 फुट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा निकली, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए.



वहीं जैसे ही गांव में मूर्ति मिलने की खबर फैली, आसपास के गांवों से भी लोगों की भारी भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी. ताकि वे भगवान हनुमान का दर्शन कर सके. वहीं सूचना मिलते ही कूरेभार थाने के थाना प्रभारी शारदेंदु दुबे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जिसका वीडियो भी वायरल हुआ हैं . वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि थाना प्रभारी स्वयं ग्रामीणों के साथ मिलकर अपने हाथों से हनुमान जी की प्रतिमा को साफ कर रहे हैं.

— IANS (@ians_india) April 12, 2025