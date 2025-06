Bhubaneswar Diarrhoea Cases: ओडिशा के भुवनेश्वर में डायरिया के मामले बढ़े, 200 से अधिक पीड़ितों में 3 लोगों की मौत; VIDEO

Bhubaneswar Diarrhoea Cases: ओडिशा के भुवनेश्वर में पिछले तीन दिनों में डायरिया के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई है. जिले बढे डायरिया के मामलों को लेकर राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक डॉ. नीलकंठ मिश्रा ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

डॉ. मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमने संक्रमण को रोकने और प्रभावित मरीजों का इलाज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है. फील्ड स्टाफ घर-घर जाकर जांच कर रहा है कि कहीं कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं हैं. डॉ. मिश्रा ने कहा कि संक्रमण के स्रोत का भी अध्ययन किया जा रहा है. हमने लोगों को सुरक्षित पेयजल उपयोग करने की सलाह दी है.

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha | Director of Public Health, Government of Odisha, Dr Nilakantha Mishra says, "Suddenly, there has been a surge of diarrhoea cases in the last 3 days... We have taken steps to prevent further occurrences and also treat the patients who have been… pic.twitter.com/tXaU8016Cx

— ANI (@ANI) June 13, 2025