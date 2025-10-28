Faridabad Shocker: AI से बनाई बहनों की अश्लील फोटो, फिर भाई को शेयर कर किया गया ब्लैकमेल, युवक ने परेशान होकर किया सुसाइड

Student commits suicide (Credit-Wikimedia Commons/ Pixabay)

Faridabad News: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब खतरनाक साबित होने लगा है. फरीदाबाद (Faridabad) में एक घटना सामने आई है. जिसमें पूरे शहर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. यहांपर एक छात्र को एआई के माध्यम से उसके बहनों के अश्लील फोटो (Obscene Photo) बनाएं गए और इसके बाद छात्र को भेजे गए और इसके बाद उसे ब्लैकमेल किया गया. इस ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या (Suicide) कर ली. मृतक डीएवी में बी.कॉम सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और वह बसलवा कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था.

इस घटना के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ये भी पढ़े:कोटा में एक और छात्र ने किया सुसाइड, PG के कमरे में पंखे से लटका मिला शव

क्या है पूरा मामला?

परिवार की शिकायत के अनुसार, करीब दो सप्ताह पहले छात्र का मोबाइल फोन हैक कर लिया गया था.आरोप है कि हैकर्स ने मृतक और उसकी तीन बहनों के एआई ( AI) से जनरेट किए गए नग्न फोटो और वीडियो तैयार किए और उन्हें व्हाट्सएप (Whatsapp) पर भेजकर 20 हजार रुपये की मांग की.परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो ये फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे.

मानसिक तौर पर परेशान होकर उठाया भयानक कदम

मृतक के पिता ने बताया कि इस ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) से राहुल बेहद परेशान रहने लगा था. वह खाना-पीना तक छोड़ चुका था.शनिवार शाम करीब 7 बजे राहुल ने अपने कमरे में सल्फास की गोलियां खा लीं.परिजन तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.पिता ने बताया कि राहुल के मोबाइल की जांच करने पर एक व्यक्ति साहिल के साथ लंबी बातचीत मिली. चैट में साहिल ने फर्जी नग्न वीडियो भेजे थे और पैसे की मांग की थी.पिता ने यह भी बताया कि नीरज भारती नाम का युवक, जो राहुल का परिचित था, वह भी इस साजिश में शामिल हो सकता है. मृतक ने घटना वाले दिन आखिरी बार नीरज से बात की थी.चैट में साहिल द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने वाले संदेश भी मिले हैं.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

परिवार की शिकायत पर फरीदाबाद ओल्ड थाना पुलिस (Police) ने साहिल, नीरज भारती और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.फरीदाबाद ओल्ड थाने के एसएचओ विष्णु कुमार ने कहा,'यह साइबर अपराध का बेहद गंभीर मामला है, जिसमें एआई (AI) तकनीक का दुरुपयोग किया गया है. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है, जल्द गिरफ्तारी होगी.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.