NSA की तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में किया गया शिफ्ट, 24 घंटे होगी CCTV से निगरानी

नई दिल्ली: लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच मशहूर पर्यावरण और शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) को कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद उन्हें जोधपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया. बता दें कि NSA के तहत किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है. लद्दाख में स्टेटहुड और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ. इस दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें चार लोगों की मौत और करीब 90 लोग घायल हो गए. हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने लेह जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है.
जोधपुर जेल में हाई-सिक्योरिटी वार्ड में निगरानी
लेह एयरपोर्ट से जरूरी औपचारिकताओं के बाद वांगचुक को स्पेशल फ्लाइट से जोधपुर लाया गया. वहां उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल भेजा गया और हाई-सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया. जेल प्रशासन ने बताया कि उनकी मेडिकल जांच हो चुकी है और उन पर 24 घंटे CCTV से निगरानी रखी जा रही है.
आंदोलन में हिंसा के बाद सरकार सख्त
सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को लेह में भूख हड़ताल शुरू की थी. उनका मुख्य उद्देश्य था लद्दाख को स्टेटहुड, छठी अनुसूची में शामिल करने और पर्यावरणीय सुरक्षा की गारंटी दिलाना. लेकिन 24 सितंबर को जब आंदोलन हिंसक हो गया, तब उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी. इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए और आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई.