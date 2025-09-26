सोनम वांगचुक गिरफ्तार, लद्दाख में हुई हिंसा के बाद सरकार हुई सख्त

Sonam Wangchuk | X

लेह: लद्दाख में बीते दिनों भड़की हिंसा के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. इसी बीच शुक्रवार को लेह पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) को गिरफ्तार कर लिया. लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और अन्य संगठनों की ओर से बुलाए गए बंद के दौरान स्थिति हिंसक हो गई थी. इस दौरान हुई झड़पों और आगजनी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और करीब 90 लोग घायल हुए. घायलों में 40 से अधिक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं.

राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग

प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे क्षेत्र को अधिक अधिकार और सुरक्षा मिल सके. यही मुद्दा स्थानीय संगठनों और प्रशासन के बीच टकराव का बड़ा कारण बना हुआ है.

अब तक 50 लोग हिरासत में

हिंसा के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है. शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं और सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं.

वांगचुक पर बढ़ी नजर

हिंसा के बाद से ही सोनम वांगचुक लगातार चर्चा में रहे हैं. कुछ दिन पहले ही सरकार ने उनके संगठन स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया था. अब उनकी गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है.