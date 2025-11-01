BJP Manoj Tiwari: 'आरजेडी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के लगे बीजेपी नेता मनोज तिवारी के सामने नारे, VIDEO आया सामने

RJD Zindabad slogans were raised in front of Manoj Tiwari.(Credit-@priyarajputlive)

BJP Manoj Tiwari: बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) का चुनाव और इसका प्रचार जोर शोर से चल रहा है. प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी को जीत दिलवाने के लिए प्रचार में जुटे हुए है. ऐसे में बीजेपी के नेता मनोज तिवारी का एक वीडियो सामने आया है. मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) प्रचार के लिए बिहार में पहुंचे थे और इसी दौरान उनके साथ ऐसा कुछ हुआ की उनका चेहरा उतर गया. जब वे लोगों के बीच पहुंचे तो उन्होंने मौजूद लोगों को देखकर हाथ हिलाया. लेकिन इसी दौरान लोगों ने आरजेडी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के सामने लगे नारे

प्रचार के दौरान हुआ अप्रत्याशित वाकया

जानकारी के मुताबिक, मनोज तिवारी बिहार में बीजेपी (BJP) के प्रचार अभियान के तहत पहुंचे थे. जब वे स्थानीय लोगों से मिलने और हाथ हिलाकर अभिवादन करने लगे, तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने अचानक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए. इस अप्रत्याशित घटना के दौरान मनोज तिवारी का चेहरा स्पष्ट रूप से उतरता हुआ दिखाई दिया, और उनके सुरक्षाकर्मी स्थिति को संभालने में जुट गए.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) जमकर वायरल हो रहा है.बता दें की बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी.वहीं, चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे.