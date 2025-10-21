Agra Shocker: आगरा में छुट्टी पर घर आएं देवर का भाभी ने काट दिया प्राइवेट पार्ट, अपनी बहन से करवाना चाहती थी शादी, युवक हॉस्पिटल में एडमिट

Agra News: आगरा (Agra) से एक भयावह घटना सामने आई है.जहांपर एक भाभी ने अपने देवर का प्राइवेट पार्ट (Private Part) ही काट दिया. बताया जा रहा है की भाभी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और इस घटना को अंजाम दिया. इस हमले के बाद युवक को खून से लहुलुहान हालत में हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया है. बताया जा रहा है की आगरा जिले के खेडी अडू में रहनेवाला युवक हल्द्वानी के सीमेंट कंपनी में केमिकल असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में काम करता है. युवक दिवाली के मौके पर अपने गांव आया हुआ था.

बताया जा रहा है युवक दिवाली की रात पूजा करने के बाद सो रहा था, तभी आधी रात को भाभी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया. ये भी पढ़े:Prayagraj Horror: गहरी नींद में सो रहा था शख्स, किसी ने काट दिया प्राइवेट पार्ट; खून से लथपथ युवक SRN अस्पताल में भर्ती

युवक की चीख सुनकर पहुंचे परिजन

जानकारी के मुताबिक़ परिवार के सदस्य दिवाली की पूजा के बाद घर में सो रहे थे. इसी दौरान महिला ने देवर को कमरे में बुलाकर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया.युवक की चीख-पुकार सुनकर बाकी परिवार के लोग जाग गए और तुरंत मौके पर पहुंचे.सूचना मिलते ही बरहन थाने की पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और घायल को हॉस्पिटल भेजा. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है.पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है ताकि हमले के पीछे की असली वजह सामने आ सके. बताया जा रहा है की युवक की शादी तय हो गई थी और ये महिला अपनी बहन से युवक की शादी करवाना चाहती थी.

पुलिस जांच जारी

इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है. गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग इस घटना को लेकर हैरान हैं. पुलिस (Police) ने बताया कि महिला और उसके परिवार से पूछताछ की जा रही है तथा जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.