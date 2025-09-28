Amreli: गुजरात के अमरेली में रनवे से फिसला सिंगल सीटर प्लेन, बाल बाल बची पायलट की जान, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@Mantavyanews)

अमरेली, गुजरात: गुजरात (Gujarat) के अमरेली (Amreli) में एक सिंगल सीटर प्लेन रनवे पर लैंडिंग करते समय फिसल गया. इस हादसे में पायलट की बाल बाल जान बच गई.रविवार दोपहर प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया. गनीमत यह रही कि पायलट (Pilot) ने समय रहते प्लेन पर नियंत्रण पा लिया और बड़ा हादसा होने से बचा गया.जानकारी के मुताबिक़ यह सिंगल सीटर प्लेन एक निजी एविएशन अकादमी का था. ट्रेनी पायलट लैंडिंग की प्रक्रिया पूरी कर रहा था, तभी प्लेन का संतुलन बिगड़ गया और वह रनवे से बाहर निकल गया.

रनवे पर फिसला प्लेन

पायलट पूरी तरह से सुरक्षित

अमरेली के जिलाधिकारी विकल्प भारद्वाज ने बताया कि विमान रनवे से फिसल गया, लेकिन पायलट पूरी तरह सुरक्षित है. नागरी विमानन विभाग (DGCA) ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. घटना का वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ है.

पिछली घटना में हुई थी पायलट की मौत

गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल में अमरेली (Amreli) के पास एक और विमान हादसा हुआ था, जिसमें एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई थी.वह प्लेन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही शहर के रिहायशी इलाके में गिर गया था. उस घटना की जांच अभी भी जारी है और इस बीच एक और घटना सामने आने से लोगों में दहशत फैल गई है.