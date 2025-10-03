Zubeen Garg की मौत कैसे हुई? सिंगापुर पुलिस ने भारत को सौंपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट

Zubeen Garg | PTI

नई दिल्ली: असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) की मौत के मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है. सिंगापुर पुलिस ने अब उनकी मौत से जुड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती निष्कर्ष भारत को सौंप दिए हैं. यह रिपोर्ट भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर शुक्रवार को भारत के हाई कमीशन को दी गई. 52 वर्षीय जुबीन गर्ग एक दिग्गज गायक और म्यूजिक आइकन थे. 19 सितंबर को सिंगापुर में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी डूबने से मौत हो गई थी.

जुबीन गर्ग निधन की खबर से पूरे असम और देशभर में शोक की लहर दौड़ गई. उनके पार्थिव शरीर को पहले दिल्ली लाया गया और फिर वहां से गुवाहाटी ले जाया गया, जहां हजारों प्रशंसकों ने उन्हें अंतिम विदाई दी.

मामले में गिरफ्तारी

जुबीन गर्ग की मौत की जांच में अहम मोड़ तब आया जब असम पुलिस की CID ने उनके म्यूजिक कंपोजर शेखर ज्योति गोस्वामी और सिंगर अमृतप्रभा महंता को गिरफ्तार किया. अदालत ने दोनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है. इससे पहले बुधवार को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्यामकानू महंता और जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. दोनों को भी 14 दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया है.

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का सख्त रुख

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जुबीन की मौत के बाद जांच के आदेश दिए थे. उन्होंने साफ कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. सीएम ने यहां तक कहा कि अगर आरोपी पुलिस जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें जबरन लाकर पेश किया जाएगा. उन्होंने फेसबुक लाइव में लोगों से वादा किया कि सच सामने लाया जाएगा.

मौत की गुत्थी अभी बाकी

हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती निष्कर्ष भारत को सौंप दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मौत की असली वजह और उसके पीछे की परिस्थितियों पर पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा है. जांच एजेंसियां अब इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं.