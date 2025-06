VIDEO: हद हो गई! टॉयलेट में बैठा शख्स गुजरात हाई कोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई में हुआ शामिल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और गुस्सा भी. इस वीडियो में एक आदमी गुजरात हाई कोर्ट की ऑनलाइन यानी वर्चुअल सुनवाई के दौरान टॉयलेट सीट पर बैठा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि वह शौच कर रहा है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 20 जून को गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस निरज़र एस देसाई की बेंच के सामने हुई. सुनवाई शुरू होते ही 'सरमद बैटरी' नाम से लॉग-इन किए हुए इस शख्स का चेहरा स्क्रीन पर दिखता है और उसके गले में ब्लूटूथ इयरफोन भी नज़र आता है.

कुछ देर बाद वह अपना फ़ोन थोड़ा दूर रखता है, और तभी यह चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है कि वह असल में एक टॉयलेट सीट पर बैठा हुआ है. वीडियो में वह खुद को साफ करते और फिर बाथरूम से बाहर निकलते हुए भी दिखाई देता है. इसके बाद वह कुछ देर के लिए स्क्रीन से गायब हो जाता है और फिर एक कमरे में दोबारा नज़र आता है.

A video showing a man attending Gujarat High Court virtual proceedings while seated on a toilet and apparently relieving himself has gone viral on the social media.

