VIDEO: ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुंबई के दादर में भारतीय सेना और PM मोदी के तारीफ में शिवसेना के लगे पोस्टर, की गई प्रशंसा

Operation Sindoor: पाकिस्तान के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के बाद देशभर में भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है. देश की शान बढ़ाने को लेकर ही मुंबई के दादर स्टेशन के पास शिवसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना की बहादुरी और पीएम मोदी के प्रशंसा में विशाल पोस्टर लगाए हैं .ये पोस्टर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए शुरू किए गए इस ऑपरेशन की सफलता का जश्न हैं, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी.

शिवसेना ने दादर स्टेशन के पास दो विशाल पोस्टर लगाए हैं, जिनमें भारतीय सेना और पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ उनकी प्रशंसा की गई है. इन पोस्टरों के जरिए शिवसेना ने न केवल सेना के प्रति सम्मान व्यक्त किया है, बल्कि केंद्र सरकार के आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख को भी रेखांकित किया है. इन पोस्टरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. VIDEO: पाकिस्तान के लाहौर में एक के बाद एक कई धमाके, कराची और सियालकोट से उड़ानें रद्द

