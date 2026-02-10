Shinde on Salman Khan: सलमान खान के RSS कार्यक्रम में जाने पर सियासत तेज, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया बचाव, कही ये बात; VIDEO

(Photo Credits FB)

'Shinde on Salman Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यक्रम में शिरकत ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. मुंबई में आयोजित संघ की व्याख्यानमाला में सलमान खान की मौजूदगी पर उठ रहे सवालों के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे उनके बचाव में उतरे हैं. शिंदे ने मंगलवार को कहा कि एक भारतीय नागरिक का सार्वजनिक कार्यक्रम में जाना अनुचित नहीं है और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए.

शिंदे का विपक्ष को जवाब

मुंबई में मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि सलमान खान की उपस्थिति पर सवाल उठाना गलत है. उन्होंने अभिनेता की सांस्कृतिक जड़ों का हवाला देते हुए कहा: "सलमान खान आरएसएस के कार्यक्रम में गए या नहीं, यह कैसा सवाल है? क्या वह भारत के नागरिक नहीं हैं? वह एक सच्चे भारतीय हैं, अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना करते हैं और हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं. उनका परिवार भी परंपराओं का पालन करता है. सरसंघचालक मोहन भागवत के कार्यक्रम में उनके जाने में कुछ भी गलत नहीं है." यह भी पढ़े: ‘उद्धव ठाकरे से बड़े हिंदू हैं सलमान खान’: RSS के कार्यक्रम में शामिल होने पर नितेश राणे का तीखा हमला (Watch Video)

शिंदे ने आगे कहा कि चूंकि सलमान मुंबई के निवासी हैं, इसलिए मुंबई में ही हो रहे किसी कार्यक्रम में उनके शामिल होने पर राजनीतिक विवाद पैदा करना अनावश्यक है.

शिंदे ने सलमान का किया बचाव

#WATCH | Mumbai | Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde says, "Salman Khan attending the RSS event or not attending it—what kind of question is this, and isn't Salman Khan an Indian citizen? Salman Khan is an Indian citizen; he installs Lord Ganesha at his home, does everything,… pic.twitter.com/4AIVAIO4uW — ANI (@ANI) February 10, 2026

नितेश राणे और उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग

यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा विधायक नितेश राणे ने सलमान खान के बहाने शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा. राणे ने दावा किया कि सलमान खान में उद्धव ठाकरे से कहीं अधिक 'हिंदू मूल्य' हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे में राहुल गांधी के सामने अपने पिता बालासाहेब ठाकरे को 'हिंदू हृदय सम्राट' कहने का साहस नहीं है, जबकि सलमान खान जैसे अभिनेता खुले तौर पर हिंदू प्रतीकों और संगठनों का सम्मान करते हैं.

क्या था RSS का यह कार्यक्रम?

मुंबई के नेहरू सेंटर में 7 और 8 फरवरी 2026 को 'नवे क्षितिज' (नए क्षितिज) विषय पर दो दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया था. यह आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह का हिस्सा था.

प्रमुख उपस्थिति: सलमान खान के अलावा अभिनेता रणबीर कपूर, फिल्म निर्माता सुभाष घई, प्रसून जोशी, हेमा मालिनी और अश्विनी भावे जैसे दिग्गज भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए.

मुख्य वक्ता: कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की और देश की एकता व समाज के प्रति संघ के विजन पर चर्चा की.

राजनीतिक गलियारों में हलचल

संजय राउत जैसे विपक्षी नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. राउत ने सवाल उठाया कि क्या सलमान खान को केवल उनकी लोकप्रियता के कारण बुलाया गया था या संघ अब सभी समुदायों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है. दूसरी ओर, शिंदे गुट और भाजपा इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं.