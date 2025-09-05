Shilpa Shetty और राज Raj Kundra की मुश्किलें बढ़ीं, फ्रॉड केस में लुकआउट सर्कुलर जारी

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है. (Photo : X)

Shilpa Shetty And Raj Kundra Face Lookout Circular: मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है. शुक्रवार को अधिकारियों ने बताया कि दोनों के खिलाफ ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी (Cheating Case) के एक मामले में 'लुकआउट सर्कुलर' (LOC) जारी कर दिया गया है.

क्यों जारी हुआ लुकआउट सर्कुलर?

पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने यह सर्कुलर जारी किया है. एक अधिकारी ने बताया कि यह जोड़ा अक्सर विदेश यात्रा करता है. पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वे जांच के दौरान देश छोड़कर न जाएं, इसीलिए यह कदम उठाया गया है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला एक बिजनेसमैन के साथ हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है. आरोप है कि शिल्पा और राज ने एक लोन और इन्वेस्टमेंट डील में बिजनेसमैन को करीब ₹60 करोड़ का चूना लगाया. इस मामले को लेकर 14 अगस्त को मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था.

Mumbai police issue lookout circular against actor Shilpa Shetty and her husband Raj Kundra in Rs 60 crore cheating case: Official — Press Trust of India (@PTI_News) September 5, 2025

लुकआउट सर्कुलर क्या होता है?

आसान भाषा में समझें तो लुकआउट सर्कुलर एक तरह का अलर्ट होता है. जब किसी व्यक्ति के खिलाफ यह जारी होता है, तो देश के सभी एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर इमिग्रेशन अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है. इससे उस व्यक्ति को देश छोड़ने से रोका जा सकता है या फिर उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है.

इस सर्कुलर के जारी होने के बाद अब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के लिए विदेश जाना मुश्किल हो जाएगा.