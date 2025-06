Delhi Weather Forecast: दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर! इंडिया गेट पर सुबह 9:30 बजे 36 डिग्री रहा तापमान, आज 45°C पहुंचने की आशंका (Watch Video)

Delhi Weather Forecast: देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. बुधवार सुबह 9:30 बजे ही इंडिया गेट पर तापमान 36°C दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजधानी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आज पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. इस बार की गर्मी दिल्ली वालों के लिए 'धीमे धीमे उबालने वाली' मुसीबत बन गई है. न कोई ठंडी हवा, न बारिश की उम्मीद, बस सूरज का तांडव और उमस से लोगों का हाल बेहाल है. मंगलवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, जब दिल्ली में तापमान 43.8°C तक पहुंच गया.

यह सामान्य से करीब 3.6 डिग्री ज्यादा था. हीट इंडेक्स यानी गर्मी महसूस होने की तीव्रता और भी ज्यादा थी, जिससे शहर में सहनशीलता की सीमा टूटती नजर आई.

Delhi: Weather department issued an orange alert as temperature reached 36°C at 9:30 AM at India Gate. The temperature is expected to rise further throughout the day. pic.twitter.com/s8WWi7oJBt

