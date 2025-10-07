IPS Y Puran Kumar Dies: हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, चंडीगढ़ में रिवाल्वर से खुद को मारी गोली; VIDEO
IPS Y Puran Kumar Dies: हरियाणा कैडर (Haryana Cadre) के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार (Y Puran Kumar) खुद को गोली मारकर आत्महत्या (Suicide) कर ली. यह दर्दनाक घटना चंडीगढ़ (Chandigarh) सेक्टर-11 स्थित उनके सरकारी आवास में हुई. पुलिस के अनुसार, मृतक अधिकारी का शव उनके घर के बेसमेंट में मिला, जहां वे खून से लथपथ हालत में पड़े थे.पूरण कुमार हरियाणा पुलिस में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) के पद पर तैनात थे.पुलिस को मौके से एक पिस्तौल बरामद हुई है. हालांकि, आत्महत्या के पीछे का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.वाई पूरण कुमार का नाम हरियाणा पुलिस के कुशल, ईमानदार और मेहनती अधिकारियों में गिना जाता था.

वह 2010 बैच के आईपीएस (IPS) अधिकारी थे और इस समय रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में कार्यरत थे.उनकी कार्यशैली को लेकर विभाग में उन्हें हमेशा एक प्रोफेशनल और अनुशासित अधिकारी के रूप में जाना जाता था.ये भी पढ़े:BREAKING: मुंबई में IAS अधिकारी विकास और राधिका रस्तोगी की 27 वर्षीय बेटी लिपि ने की सुसाइड, अपार्टमेंट के 10वीं मंजिल से कूदकर दी जान

मृतक अधिकारी की पत्नी अमनीत पी. कुमार वर्तमान में हरियाणा कैडर की (आईएएस) IAS अधिकारी हैं.वे मुख्यमंत्री के साथ एक शिष्टमंडल में जापान दौरे पर हैं.पति की आत्महत्या की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया.मंगलवार दोपहर जब परिवार के सदस्य घर पर मौजूद थे, तो उनकी बेटी ने सबसे पहले अपने पिता का शव देखा. वह तुरंत पुलिस को सूचना देने पहुंची. सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस और फॉरेंसिक टीम (CFSL) मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शव को सेक्टर 16 के अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया.

चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) अधिकारियों ने बताया कि घटना की सभी संभावनाओं पर जांच की जा रही है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने, हथियार और बुलेट केसिंग अपने कब्जे में ले लिए हैं.आईपीएस वाई पूरण कुमार की मौत की खबर से हरियाणा पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है. कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे पुलिस सेवा के लिए बड़ी क्षति बताया है.

 