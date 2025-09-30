Vijay Kumar Malhotra Dies: बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन, PM मोदी ने निवास स्थान पर पहुंचकर दी अंतिम श्रद्धांजलि; VIDEO

Vijay Kumar Malhotra Dies: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का आज सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स (AIIMS) अस्पताल में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके निधन के बाद पार्टी नेताओं समेत बड़ी संख्या में समर्थक उनके निवास स्थान पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके निवास पर पहुंचे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी.

पीएम मोदी ने जताया शोक

वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्होत्रा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया, उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर लिखा, "श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी एक उत्कृष्ट नेता थे, जिन्हें जनता की समस्याओं की गहरी समझ थी. उन्होंने दिल्ली में हमारी पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके संसदीय हस्तक्षेप याद रहेंगे। उनके निधन से व्यथित हूं." पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से मल्होत्रा के निवास पर पहुंचकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की. यह भी पढ़े: Vijay Kumar Malhotra Passes Away: नहीं रहे BJP के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा, 93 वर्ष की उम्र में दिल्ली AIIMS में निधन

मल्होत्रा को PM मोदी ने दी अंतिम श्रद्धांजलि

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays last respects to senior BJP leader Vijay Kumar Malhotra, at his residence. Vijay Kumar Malhotra passed away at AIIMS, New Delhi, today at the age of 93. (Video: DD) pic.twitter.com/mrgGNt8cqp — ANI (@ANI) September 30, 2025

लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह को हराया

मल्होत्रा दिल्ली की राजनीति के एक प्रमुख स्तंभ थे। वे पांच बार सांसद और दो बार विधायक रहे। 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जो उनके राजनीतिक सफर का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है.

जनसंघ गहरा नाता था

जनसंघ से उनका गहरा नाता था और वे दिल्ली में बीजेपी की नींव रखने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। 1980 से 1984 तक वे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी. 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था.

एक शिक्षाविद् के रूप में हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट रखने वाले मल्होत्रा खेल प्रशासन से भी जुड़े रहे. वे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके थे. दिल्ली में शतरंज और तीरंदाजी जैसे खेलों के विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा, उनकी सादगी और स्वच्छ छवि के लिए सभी दलों के नेता उन्हें सम्मान देते थे.

मल्होत्रा के निधन पर शाह ने भी शोक जताया

उनके निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा, "विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जनसंघ से लेकर बीजेपी तक संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनकी निष्ठा और समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा. मल्होत्रा का पार्थिव शरीर उनके निवास पर रखा गया है, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं.