Ashok Kharat Scandal: ढोंगी बाबा अशोक खरात की एक और घिनौनी करतूत CCTV में कैद, मां के सामने बच्ची से दुर्व्यवहार का नया VIDEO आया सामने

(Photo Credits: Facebook\@Rupali Thombare)

Ashok Kharat Scandal: स्वयंभू बाबा अशोक खरात के खिलाफ चल रही उच्च-स्तरीय जांच में एक नया और भयावह मोड़ आया है. एक ताजा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें खरात कथित तौर पर एक छोटी बच्ची के साथ उसकी मां की मौजूदगी में दुर्व्यवहार करता दिख रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद जांच की गंभीरता और बढ़ गई है. पुलिस उपायुक्त तेजस्वी सातपुते के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम (SIT) डिजिटल सबूतों की बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है.

अशोक खरात फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं

नासिक क्राइम ब्रांच ने 18 मार्च को तड़के छापेमारी कर अशोक खरात को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 24 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. खरात की गिरफ्तारी एक 35 वर्षीय महिला की शिकायत के बाद हुई थी. महिला का आरोप था कि आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ यौन शोषण किया. इस शिकायत के बाद पुलिस ने खरात के 'कनाडा कॉर्नर' स्थित कार्यालय पर छापा मारा, जहां से कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए. यह भी पढ़े: ‘Captain’ Ashok Kharat Video: रिटायर्ड नेवी अधिकारी अशोक खरात के खिलाफ नासिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिलाओं के Sexual एक्सप्लोइटेशन और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार

देखें खरात की घिनौनी हरकत

पेन ड्राइव से खुले राज

मामले की जांच में तब बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने खरात के दफ्तर से एक पेन ड्राइव जब्त की. शुरुआत में माना जा रहा था कि इसमें 58 आपत्तिजनक वीडियो हैं, लेकिन फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद यह संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो गई है. इन वीडियो में यौन शोषण और कई अवैध गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं. इन सबूतों के आधार पर अब तक तीन और महिलाएं औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए एसआईटी के पास पहुंची हैं.

अंधविश्वास और काला जादू कानून के तहत कार्रवाई

अशोक खरात पर पहले से ही यौन उत्पीड़न, बलात्कार और अवैध हथियार रखने के आरोप हैं. अब पुलिस उन पर 'महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी और अघोरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम' के तहत भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि क्या खरात आध्यात्मिक उपचार या 'बाबा' होने का ढोंग कर पीड़ित महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था.

पीड़ितों की पहचान और न्याय की प्रक्रिया

जैसे-जैसे एसआईटी सीसीटीवी फुटेज और पेन ड्राइव के डेटा को डिकोड कर रही है, नासिक पुलिस हाई अलर्ट पर है. जांच का मुख्य केंद्र उन सभी व्यक्तियों की पहचान करना है जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, ताकि हर पीड़ित को न्याय मिल सके और किसी भी सह-आरोपी को बख्शा न जाए. पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने से पहले अधिकारी अधिक से अधिक साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.