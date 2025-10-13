SEBI Recruitment 2025: सेबी में ग्रेड ए अधिकारियों की बड़ी भर्ती, मिलेगी 1.84 लाख तक सैलरी

SEBI Recruitment 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 2025 के लिए अधिकारी ग्रेड ‘ए’ (सहाय्यक प्रबंधक) पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती में कुल 110 रिक्त पद विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी.

रिक्त पदों का विवरण (Vacancy Details)

सेबी ग्रेड ‘ए’ भर्ती 2025 में विभिन्न स्ट्रीम के लिए कुल 110 रिक्त पद भरे जाएंगे. स्ट्रीम के अनुसार रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है:

जनरल स्ट्रीम: 56 पद

लीगल स्ट्रीम: 20 पद

इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (IT) स्ट्रीम: 22 पद

रिसर्च स्ट्रीम: 4 पद

ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम: 3 पद

इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) स्ट्रीम: 2 पद

इंजीनियरिंग (सिविल) स्ट्रीम: 3 पद

शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualifications)

सेबी ग्रेड ‘ए’ भर्ती में विभिन्न स्ट्रीम के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है:

जनरल स्ट्रीम

किसी भी शाखा में मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (कम से कम 2 वर्षों का) मान्य होगी. इसके अलावा, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), कंपनी सेक्रेटरी (CS), चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (CFA) या कॉस्ट अकाउंटेंट (COST) जैसी पेशेवर योग्यताएं भी स्वीकार्य मानी जाएँगी. इस प्रकार, उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक और पेशेवर योग्यता के आधार पर जनरल स्ट्रीम में आवेदन कर सकते हैं.

लीगल स्ट्रीम

उम्मीदवार के पास लॉ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और यदि उसके पास दो साल का वकील के रूप में अनुभव है, तो उसे आवेदन में प्राथमिकता दी जाएगी. इसका मतलब है, कि अनुभव वाले उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया में अधिक संभावना होगी.

इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी स्ट्रीम

उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. इसका मतलब है, कि इन क्षेत्रों के ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट ही इस स्ट्रीम के लिए आवेदन कर सकते हैं.

रिसर्च स्ट्रीम

उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (AI/ML), स्टैटिस्टिक्स या मथेमैटिक्स जैसे विषयों में हो. इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले ही इस स्ट्रीम के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम

ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए सेबी ग्रेड ‘ए’ भर्ती 2025 में उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता में यह आवश्यक है, कि उसके पास हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन में मास्टर डिग्री और अंग्रेजी में बैचलर डिग्री हो. इसके अलावा, कुछ अन्य मान्य संयोजन भी स्वीकार्य हैं, जैसे कि संस्कृत, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में मास्टर डिग्री और हिंदी में बैचलर डिग्री, या अंग्रेजी और हिंदी/हिंदी ट्रांसलेशन दोनों में मास्टर डिग्री होना. यह शर्त सुनिश्चित करती है, कि उम्मीदवार के पास भाषा और अनुवाद के क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और कौशल हो, ताकि वे ऑफिसियल लैंग्वेज से जुड़े कार्यों को सही और प्रभावी ढंग से कर सकें.

इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल)

इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) स्ट्रीम के लिए सेबी ग्रेड ‘ए’ भर्ती 2025 में उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा, अगर उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभव है, तो उसे चयन में प्राथमिकता दी जाएगी. यह शैक्षणिक और व्यावहारिक योग्यता सुनिश्चित करती है, कि उम्मीदवार तकनीकी और परियोजना संबंधी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सके.

इंजीनियरिंग (सिविल)

इंजीनियरिंग (सिविल) स्ट्रीम के लिए सेबी ग्रेड ‘ए’ भर्ती 2025 में उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा, यदि उम्मीदवार के पास प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और रिहैबिलिटेशन का अनुभव है, तो उसे चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी. यह योग्यता सुनिश्चित करती है, कि उम्मीदवार सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित तकनीकी और प्रोजेक्ट कार्यों को कुशलता से संभाल सके.

आयु सीमा (Age Limit)

इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा 30 सितंबर 2025 तक 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. यानी, केवल 1 अक्टूबर 1995 या उसके बाद जन्मे उम्मीदवार ही आवेदन करने के योग्य होंगे. हालांकि, नियमों के अनुसार कुछ उम्मीदवारों को आयु में छूट भी दी जा सकती है, जो नियामक दिशा-निर्देशों के तहत लागू होगी.

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी. पहले चरण में उम्मीदवारों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें दो पेपर शामिल होंगे. पहले चरण में सफल उम्मीदवारों को दूसरे चरण की ऑनलाइन परीक्षा में बुलाया जाएगा, जिसमें भी दो पेपर होंगे. दूसरे चरण में सफल उम्मीदवारों का पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुँलाया जाएगा.

हालांकि, आवश्यकतानुसार सेबी चयन प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है. इच्छुक उम्मीदवार सेबी ग्रेड ‘ए’ शॉर्ट नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.

वेतन और भत्ते (Salary & Benefits)

सेबी ग्रेड ‘ए’ अधिकारी का वेतनमान 62,500 रुपये से लेकर 1,26,100 रुपये तक है, जो 17 वर्षों की वेतन संरचना के अनुसार तय किया गया है. मुंबई में यदि अधिकारी को निवास स्थान

की सुविधा नहीं दी जाती है, तो कुल मासिक वेतन लगभग 1,84,000 रुपये होगा. वहीं, निवास स्थान के साथ कुल वेतन लगभग 1,43,000 रुपये प्रति माह होगा.

इसके अलावा, भत्तों में एनपीएस (NPS) योगदान, ग्रेड भत्ता, स्पेशल अलाउन्स, महंगाई भत्ता, फैमिली अलाउन्स, लोकल अलाउन्स, हाउस क्लिनिंग अलाउन्स, सबसिडाइज्ड लंच सुविधा, मेडिकल खर्च, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, कंप्यूटर खरीद योजना जैसी सुविधाएँ शामिल हैं. इससे अधिकारी को आकर्षक वेतन पैकेज मिलता है.

आवेदन शुल्क (Application Fees)

सेबी ग्रेड ‘ए’ भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क अनारक्षित, ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये (18% GST सहित) जबकि एससी (SC), एसटी (ST) और पीडब्ल्यूबीडी (PwBD) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये (18% GST सहित) शुल्क लगेगा. ध्यान रहे कि यह शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा.

सेबी ग्रेड ‘ए’ अधिकारी पद के लिए यह भर्ती योग्य और पात्र उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार समय पर ऑनलाइन आवेदन कर इस प्रतिष्ठित पद के लिए पूरी प्रक्रिया पूरी करें.