School Holiday in Jammu: जम्मू में 2 सितंबर को स्कूल बंद, भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला
School Holiday in Jammu: जम्मू में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते मंगलवार को स्कूल बंद रहेंगे. जम्मू-कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया कि मंगलवार, 2 सितंबर को जम्मू संभाग में सभी सरकारी और निजी स्कूल (School Holiday in Jammu) बंद रहेंगे. विभाग ने यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है. जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग (DSEJ) ने अपने आदेश में कहा, "लगातार बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए, साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं को ध्यान में रखकर, 2 सितंबर को जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे." साथ ही विभाग ने यह भी कहा कि जहां संभव हो, वहां ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएं, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो.

जम्मू में बारिश और भूस्खलन की वजह से कई इलाकों में सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और खतरे की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में विभाग ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और बिना जरूरत यात्रा न करें.

जम्मू में कल स्कूल बंद

कब तक बंद रहेंगे स्कूल?

हालांकि, स्कूल बंदी का यह आदेश केवल 2 सितंबर तक के लिए है, लेकिन अगर मौसम की स्थिति और बिगड़ती है तो छुट्टियों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है. फिलहाल प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए है.

जम्मू में भारी बारिश

सोमवार को कटरा में भारी बारिश के बीच, जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार सातवें दिन भी बंद रही. दरअसल, पिछले मंगलवार (26 अगस्त) को यात्रा मार्ग पर भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई थी.

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा है कि जब तक यात्रा शुरू नहीं होती, तब तक सभी बुकिंग (हेलिकॉप्टर, होटल आदि) रद्द कर दी गई हैं और यात्रियों को 100% रिफंड मिलेगा. एक अधिकारी ने बताया, "पिछले एक हफ्ते से यात्रा बंद है. खराब मौसम अभी भी जारी है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा रोकने का फैसला लिया गया है."

सोमवार को कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों (जहां माता वैष्णो देवी का धाम स्थित है) में तेज बारिश हुई. अधिकारियों ने कहा कि, "कटरा से भवन तक हेलिकॉप्टर सेवा, भवन से भैरो घाटी तक रोपवे, होटल बुकिंग और यात्रा से जुड़ी सभी सुविधाएं रद्द कर दी गई हैं."