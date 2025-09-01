Kal Ka Mausam, 2 September 2025: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आफत लाएगी बारिश; जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 2 September 2025: पहाड़ों से मैदानों तक मौसमी तबाही जारी है. पहाड़ों में हो रही भारी बारिश से नदियों का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है जो मैदानों में भी बाढ़ का संकट पैदा कर रहा है. कश्मीर से लेकर हिमाचल-उत्तराखंड में तो बारिश से तबाही हो ही रही है, राजस्थान-पंजाब से हरियाणा में भी तस्वीर ऐसी ही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2 सितंबर के लिए कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. कई जगह रेड अलर्ट लगाया गया है तो कहीं ऑरेंज और येलो अलर्ट.

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिर भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में भी मूसलधार बरसात की चेतावनी.

मौसम विभाग (IMD) ने अपने लेटेस्ट बुलेटिन में बताया, 'कल 2 सितंबर को उत्तर भारत से लेकर पश्चिम और मध्य भारत तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा.' लोगों से अपील की गई है कि अलर्ट को गंभीरता से लें और सुरक्षित स्थानों पर रहें. आइए जानते हैं कल देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली में कल मंगलवार को सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राजधानी का बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. दिल्ली में 5 सितंबर तक गरज के साथ बौछार पड़ने का अनुमान है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

मौसम विभाग ने यूपी में 2 सितंबर को रेड अलर्ट जारी किया है. हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बरेली, प्रयागराज सहित 15 से ज्यादा जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है. इन जिलों में15 मिमी प्रति घंटे की रफ्तार से मूसलाधार बारिश की संभावना है.

कल का मौसम बिहार

पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया. चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है. बारिश के साथ बिजली गिरने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना.

कल का मौसम उत्तराखंड

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. देहरादून, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल जिलें में रेड अलर्ट है. उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत, चमोली में भी भारी बारिश का अनुमान है. आने वाले दिनों में भी लगातार बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में भी मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग ने शिमला, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और हमीरपुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. ऊना, सोलन, चंबा, लाहौल-स्पीति, किन्नौर में भी भारी बारिश की चेतावनी है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में भी कल मूसलाधार बारिश का अनुमान है. कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, राजगढ़, उज्जैन, रतलाम, शिवपुरी में भारी बारिश का अलर्ट है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में कल फिर बारिश का रौद्र रूप दिख सकता है. अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, सीकर, झुंझुनू, भिलवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम पंजाब

पंजाब के गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं. आईएमडी के अनुसार पंजाब में कल भी भारी बारिश का प्रकोप दिखेगा. पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि बारिश की तीव्रता फिर से बढ़ेगी. राज्य में अगले चार दिनों तक फिर से भारी बारिश होने की संभावना है. अगले 24 घंटों के लिए 17 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. अगले 24 घंटों में रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे घाट, सतारा घाट, कोल्हापुर घाट, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, नागपुर वर्धा, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर में भारी बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम गुजरात

भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और शेष जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने की आशंका जताई है. बारिश से अहमदाबाद के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.