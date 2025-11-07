School Assembly News Headlines for 8 November: स्कूल असेंबली के लिए 8 नवंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News Headlines Today

School Assembly News Headlines for 8 November: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 8 नवंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 8 नवंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

बिहार चुनाव: 121 सीटों पर हुई रिकॉर्ड 64.69 फीसदी वोटिंग, EC ने जारी किए आंकड़े.

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर ATC की तकनीकी दिक्कत से यात्रियों को परेशानी.

दिल्ली ATC सिस्टम फेल; मुंबई एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, कई बड़े एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स प्रभावित.

पीएम मोदी शनिवार को एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे.

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बने माता-पिता, घर में आया नन्हा राजकुमार.

कर्नाटक में गन्ना किसान संकट गहराया, CM सिद्धरमैया ने PM मोदी से मिलने का समय मांगा.

मुंबई: 325 करोड़ के जीएसटी घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 105 फर्जी कंपनियों का जाल बेनकाब.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

श्रीलंकाई MP ने मछुआरों की सुरक्षा को लेकर ISRO तकनीक के लिए भारत से मदद मांगी.

डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, बोले- मैं जाऊंगा भारत.

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जुमे की नमाज के दौरान हुआ धमाका.

पाकिस्तान को टीटीपी की खुली धमकी, लोकेशन बताकर कहा-हम यहां पर हैं.

उत्तर कोरिया ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद लॉन्च की बैलिस्टिक मिसाइल, 48 घंटे के भीतर किया दूसरा परीक्षण.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को सम्मानित किया.

WC विजेता स्टार स्मृति, जेमिमा और राधा हुई पैसों की बारिश, महाराष्ट्र सरकार ने दिए 2.25 करोड़ रुपये.

हसीन जहां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शमी को जारी किया नोटिस, चार हफ्तों में मांगा जवाब.

हॉकी इंडिया लीग : ओलंपियन फिलिप गोल्डबर्ग बने सूरमा हॉकी क्लब के हेड कोच.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.