School Assembly News Headlines for 7 November: स्कूल असेंबली के लिए 7 नवंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News Headlines Today

School Assembly News Headlines for 7 November: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 7 नवंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 7 नवंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की पहल, प्रतिनिधिमंडल ने इजरायल डिफेंस कंपनियों का किया दौरा.

गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत, 6 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर.

बिहार चुनाव: शाम 5 बजे तक 60.13 प्रतिशत मतदान, मीनापुर विधानसभा में सबसे अधिक वोटिंग.

कमलनाथ की सीएम मोहन यादव को चिट्ठी, कहा- कफ सिरप पीड़ितों को नहीं मिली मदद.

उत्तर प्रदेश : फर्जी डिग्री रैकेट मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 16 ठिकानों पर छापेमारी.

प्रधानमंत्री मोदी 8 नवंबर को 'कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने' पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे.

सोने की कीमतों में तेजी, अपने एक हफ्ते के निचले स्तर से उबरी.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

PAK का आतंकी नेटवर्क बेनकाब, मसूद अजहर की बहन सैदा ने संभाली जैश की महिला विंग.

ट्रंप ने अमेरिका, रूस और चीन के परमाणु निरस्त्रीकरण पर काम करने की योजना की घोषणा की.

अफगानिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ सकता है पाकिस्तान? रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दी युद्ध की चेतावनी.

हिज्बुल्लाह का लेबनान के नाम खुला खत, 'हमें निहत्था करने पर नहीं, इजरायल संग सीजफायर पर दें ध्यान '

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

टी20 सीरीज: स्पिनर्स का कमाल, चौथे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराया.

'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार के लिए मंधाना, वोल्वार्ड्ट और गार्डनर का नाम शॉर्टलिस्ट.

ED ने सट्टेबाजी धन शोधन मामले में क्रिकेटर रैना-धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच की.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.