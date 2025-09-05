School Assembly News Headlines for 6 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 6 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 6 September 2025: 6 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 6 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे, GST कट पर बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.

दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, कई रिहायशी इलाकों में घुसा पानी.

‘हर क्षेत्र में टैक्स कटौती की गई है’, GST कट पर बोलीं वित्त मंत्री सीतारमण.

मुंबई में शनिवार को गणेश विसर्जन पर कड़ी सुरक्षा, 21 हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे.

रुपया नए निचले स्तर पर, डॉलर के मुकाबले 15 पैसे गिरकर ₹88.27 पर बंद.

‘GST में कटौती का लाभ पूरे देश को मिलेगा’, बोलीं वित्त मंत्री.

‘40% GST में सिर्फ 1 फीसदी सामान गया’, बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.

रक्षा मंत्रालय ने 15 वर्षीय डिफेंस प्लान जारी किया, न्यूक्लियर प्रोपल्शन पर फोकस.

शोरूम खुलने के बाद भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

गाजा नरसंहार की जांच की मांग करने वाले तीन फ़िलिस्तीनी समूहों पर अमेरिका का प्रतिबंध.

अफगानिस्तान में फिर भूकंप के झटके, 4.8 की तीव्रता से सहमे लोग.

इजरायल-हमास युद्ध में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 64000 पार.

मैं जल्द ही पुतिन से बात करूंगा, हम यूक्रेन युद्ध का हल निकालेंगे: डोनाल्ड ट्रंप.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

27 साल बाद साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड की धरती पर रचा इतिहास, 1998 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ जीती पहली वनडे सीरीज.

प्रवीण कुमार ने बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति के लिए नहीं किया आवेदन: रिपोर्ट

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालीफायर में जिम्बाब्वे और नामीबिया ने बनाई जगह.

रॉस टेलर की संन्यास से वापसी, समोआ के लिए खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.