School Assembly News Headlines for 24 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 24 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News Headlines for 24 September 2025: 24 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 24 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा 47 पैसे, 88.75 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचा.

दिवाली और छठ पर इस बार 12000 स्पेशल ट्रेनें, फेस्टिव सीजन में घर पहुंचना होगा आसान.

26 सितंबर को कोलकाता का दौरा करेंगे अमित शाह, तीन पूजा पंडालों का उद्घाटन करेंगे.

कोलकाता में भारी बारिश से अब तक 9 की मौत.

दिल्ली में कुट्टू का आटा खाने से 200 लोग बीमार, पुलिस ने खाद्य विभाग को दी जानकारी.

विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका में यूरोपीय विदेश मंत्रियों से की मुलाकात.

असम: राजकीय सम्मान के साथ हुआ गायक जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार.

भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद, बैंकिंग शेयरों में हुई खरीदारी.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

मैंने सात युद्ध रोके, लाखों लोगों की जान बचाई: डोनाल्ड ट्रंप.

हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता है तुर्की: एर्दोगन.

एच-1बी वीजा फीस में बढ़ोतरी का भारतीय आईटी कंपनियों पर बहुत कम होगा असर: रिपोर्ट में दावा.

नेतन्याहू का संकल्प, 'आगामी वर्ष ऐतिहासिक होगा, हम दुश्मनों को करेंगे नेस्तनाबूद'

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

एशिया कप : बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में 'विकेटों का शतक' पूरा करने उतरेंगे हार्दिक पांड्या.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम पर जुर्माना, धीमी ओवर गति के लिए देना होगा मैच फीस का 10 प्रतिशत.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं ऋषभ पंत.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.