School Assembly News Headlines for 25 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 25 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News Headlines for 25 September 2025: 25 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 25 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

X को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा- भारत के नियम मानने होंगे.

लद्दाख में सभी तरह के प्रदर्शन पर रोक, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश.

सोनम वांगचुक ने खत्म की 15 दिन पुरानी भूख हड़ताल, समर्थकों से हिंसा रोकने की अपील.

कैबिनेट ने दीपावली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी दी.

अवैध सट्टेबाज़ी ऐप मामले में ईडी दफ़्तर पहुंचे एक्टर सोनू सूद.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली याचिका को किया खारिज.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

ईरान के सर्वोच्च नेता ने अमेरिका के साथ सीधी परमाणु वार्ता को खारिज किया.

ताइवान में तूफान से 14 लोगों की मौत और 124 लापता.

चीन में मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 160 करोड़ से अधिक.

आईएमएफ के सामने फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, इस बार बाढ़ का बहाना देकर मांगी मदद.

गोल्फ कोर्स पर ट्रंप की हत्या के प्रयास के मामले में एक व्यक्ति पाया गया दोषी.

ट्रंप ने एक बार फिर थपथपाई अपनी पीठ, यूएनजीए में बोले, मैंने 7 युद्ध रुकवाए.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक वनडे कप : साउथ को हराकर वेस्टर्न ने खोला जीत का खाता.

आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार अभिषेक शर्मा-वरुण चक्रवर्ती.

यूथ वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया इतिहास, 6 छक्के जड़ने का बनाया रिकॉर्ड.

27 सितंबर से वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत, देश को महेंद्र गुर्जर से उम्मीदें.

बाढ़ राहत कार्य के लिए पंजाब किंग्स ने दान किए 30 लाख रुपये.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.